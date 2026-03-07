قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة صناعة الجلود تدعو لتشكيل مجلس أمناء لقطاع الأحذية داخل الروبيكي

صناعه الجلود
صناعه الجلود
ولاء عبد الكريم

أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن زيارة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إلى مدينة الجلود بالروبيكي تعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات. 

وأوضح السمالوطي أن الغرفة تلقت دعوة من مصنعي الأحذية بمدينة الروبيكي للمشاركة في جولة وزير الصناعة بالروبيكي، وليس من الوزارة أو شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الجلود هي الجهة المعنية بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، ومن ثم يجب أن تكون في مقدمة الجهات المشاركة في مثل هذه الزيارات والفعاليات المتعلقة بالقطاع.

 وأشار رئيس الغرفة إلى أن منطقة تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية في مدينة الروبيكي تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يعمل حاليًا نحو 15 مصنعًا في هذا النشاط، مع توقعات بزيادة العدد إلى أكثر من 60 مصنعًا بعد عيد الفطر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع داخل المدينة. 

وأضاف السمالوطي أن الغرفة تتطلع إلى أن يكون لها دور فاعل في تنظيم الطرح الجديد بمدينة الجلود بالروبيكي، خاصة أنه مخصص لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية، في ظل نجاح الغرفة في المشاركة بفاعلية في الطرح السابق وإقناع عدد من الصناع بالحصول على وحدات بالروبيكي، إلى جانب تنظيم أكثر من لقاء بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير للإعلان عن الحوافز والتسهيلات المقدمة للصناع ضمن هذا الطرح. 

وأوضح أن مشاركة الغرفة في المراحل المقبلة ستكون خطوة مهمة لضمان تمثيل المصنعين ونقل احتياجاتهم الحقيقية إلى الجهات المعنية. وطالب السمالوطي بإنشاء مجلس أمناء لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية داخل مدينة الروبيكي على غرار مجلس أمناء الدباغة، بحيث يتولى التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالقطاع، خاصة أن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة العمل في المدينة. 

وأشار إلى أن وجود مجلس أمناء متخصص لهذا النشاط من شأنه دعم جهود تطوير الصناعة وتعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من الدباغة وحتى تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للجلود المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. 

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة مستمرة في التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووزارة الصناعة لدعم المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تحقيق رؤية الدولة بتحويل مدينة الجلود بالروبيكي إلى مركز إقليمي لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا.

صناعه الجلود مدينه الروبيكي الجلود الصناعات المصريه الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفيه

العربية اتقلبت بيهم.. إصابة 6 أشحاص في حادث على طريق جمصة

محكمة

قرار قضائي في محاكمة المتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

المستشار وجدي عبد المنعم

9 يونيو.. محاكمة 75 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد