إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري في المحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة إصابة 10 أشخاص بالتسمم عقب تناولهم وجبة كشري بالغداء بمنطقة مجلة البرج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وصول 10 أشخاص مصابين بحالات تسمم جماعي عقب تناولهم وجبة كشري بنطاق محلة البرج بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد الدكتور محمد عبد السميع مدير مستشفى المحلة العام أنه تم تحسن حالته 5 أشخاص وخرجوا عقب تعافيهم وتناولهم جرعات دوائية سعيا في إنقاذ حياتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.