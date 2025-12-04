قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخر الأوضاع بالقطاع| الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة 87 إلى غزة محملة بالمساعدات.. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

غزة
غزة
محمود محسن

وتيرة الأحداث في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدًا في الاعتداءات، سواء من قبل المستوطنين أو من خلال اقتحامات قوات الاحتلال للبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.

 الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة 87 إلى غزة محمّلة بـ10 آلاف طن من المساعدات العاجلة.. تفاصيل

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، إن القافلة رقم 87 ضمن سلسلة قوافل زاد العزة التي يجهزها ويدفع بها الهلال الأحمر المصري، وصلت صباح اليوم إلى المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا محدودًا من الشاحنات تمكن صباح اليوم من تفريغ حمولاتها داخل منفذ كرم أبو سالم، وهو المنفذ الوحيد الذي تدخل عبره المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع حاليًا.

وأشار إبراهيم إلى أن القافلة تحمل نحو 10 آلاف طن من المساعدات العاجلة، من بينها 5300 طن من السلال الغذائية والدقيق، 3500 طن من المستلزمات والمستهلكات الطبية الضرورية، 900 طن من المواد البترولية، وقد ظهرت إحدى شاحنات الوقود أثناء خروجها بعد تفريغ حمولتها في كرم أبو سالم.

كما تتضمن القافلة كميات كبيرة من مواد الإيواء الشتوية، تشمل أكثر من 36 ألف قطعة من الملابس الشتوية، 3600 خيمة، أكثر من 265 ألف بطانية جهزها الهلال الأحمر المصري لحماية سكان القطاع من موجات البرد المتوقعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف أن جزءًا من شاحنات القافلة توجه منذ فجر اليوم إلى كرم أبو سالم للخضوع لإجراءات التدقيق والمراجعة، بينما يقف الجزء الآخر مصطفًا أمام معبر رفح في انتظار السماح بدخوله، مؤكدا أن الشاحنات التي تُفرغ حمولاتها تعود إلى الجانب المصري ليُعاد الدفع بدفعات جديدة من المساعدات إلى المنافذ

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية من الخليل إلى نابلس.. تفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن أبرز الاعتداءات وقعت في قرية بيرين جنوب شرقي الخليل، حيث اقتحم مستوطنون القرية وقاموا بترويع السكان وتهديدهم بالرحيل القسري، ملوّحين بتكرار الاعتداءات في حال بقائه، ويُذكر أن القرية تتعرض لاستهداف متكرر من قبل ميليشيات المستوطنين.

أما الاعتداء الثاني فوقع في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، وهي منطقة أثرية ذات أهمية تاريخية للفلسطينيين، حيث هاجم المستوطنون مجموعات من المواطنين، وألحقوا خرابًا ودمارًا في ممتلكاتهم، في اعتداء يتكرر باستمرار، وغالبًا ما يحظى المستوطنون خلاله بحماية قوات الاحتلال التي تصل إلى الموقع عقب الهجوم.

رمزي عودة: نتنياهو يصعّد في كل الجبهات ليظهر كـ"بطل قومي" ويتهرب من أزماته الداخلية

قال الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى التصعيد العسكري في جنوب لبنان وقطاع غزة وحتى في ملفات مرتبطة بتركيا، مدفوعًا باعتبارات داخلية وشخصية.

وأوضح أن نتنياهو يريد الظهور بمظهر "البطل القومي" القادر على حماية إسرائيل، ومحاولة التخفيف من الضغوط السياسية والقضائية التي تلاحقه، خاصة بعد الإخفاق الذي رافق أحداث السابع من أكتوبر وما تلاه من انتقادات واسعة لأداء الجيش والحكومة.

وأضاف عودة، في لقاء مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يحاول الإيحاء بأن إسرائيل تواجه "أعداء كثر" على جبهات متعددة، بدءًا من سوريا ومرورًا بقطاع غزة ووصولًا إلى لبنان.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية توظف دائمًا خطاب "الضحية" لتحصيل مكاسب سياسية، سواء في الداخل أو في علاقاتها الاستراتيجية، لا سيما مع الولايات المتحدة، حيث يعتمد نتنياهو على هذا الخطاب كأداة لتبرير استمرار العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها.

وأكد الأمين العام للحملة الدولية لمناهضة الاحتلال أن نتنياهو يمر بمرحلة يحاول فيها تأجيج الصراع في مختلف المناطق لفرض وقائع سياسية جديدة، معتبرًا أن ذلك يستوجب وعيًا فلسطينيًا وإقليميًا لمنع إسرائيل من استغلال هذا التصعيد لتعطيل مسارات وقف إطلاق النار سواء في غزة أو جنوب لبنان.

وشدد عودة على أن الاحتلال يحاول تعظيم مكاسبه بكل الوسائل منذ ما بعد السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن تصريحات نتنياهو الأخيرة حول رفضه الانسحاب من بعض النقاط في سوريا تأتي ضمن هذا النهج التوسعي الذي يهدف إلى خلق مزيد من الفوضى وتثبيت وجود عسكري أطول أمدًا في المنطقة.

الضفة الغربية المستوطنين فلسطيني قوافل زاد العزة الهلال الأحمر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

تصعيد جديد: قصف إسرائيلي يضرب بلدتي محرونة وجباع جنوبي لبنان

تصعيد جديد.. قصف إسرائيلي يضرب بلدتي محرونة وجباع جنوبي لبنان

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي

مسئول سوري: للمرة الأولى مجلس الأمن يتوحد لدعم سوريا

المشاركون باجتماع المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية

رقم يخض.. المنطقة العربية الثالثة عالميا في الكثافة السكانية

بالصور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد