قيادي بالمؤتمر: دعم الدولة لذوي الإعاقة يعزز الدمج والتمكين

أشاد وليد جودة، الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق والتمكين ودمج هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وقال وليد جودة، إن الدولة لم تكتفِ بالجانب التشريعي فقط، بل امتد الدعم ليشمل الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية، بجانب توفير فرص العمل وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وأضاف جودة أن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، يعدان خطوة فارقة تعكس حرص القيادة السياسية على صون كرامة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة للجميع دون تمييز، وأكد أن برامج الدعم الحكومي، وإتاحة الوصول للمباني الحكومية والمرافق العامة، إلى جانب التوسع في مراكز التأهيل والتدريب، جميعها تدعم مستقبلًا أكثر إشراقًا لهذه الفئة.

وشدد الأمين العام المساعد بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، على أهمية تعاون الأحزاب والمجتمع المدني مع الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم في مختلف القطاعات، معتبراً أن التمكين الحقيقي يتحقق عندما يصبح لكل شخص قادر على المشاركة فرص متكافئة للوصول والمنافسة وتحقيق النجاح.