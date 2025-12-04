انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحقيق المحافظة لإنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل نجاحاتها، بانضمام مدينة شبين الكوم رسميًا إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم لعام 2025، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، مشيرا إلى أن هذا التتويج العالمي هو ثمرة مباشرة للجهود الدؤوبة والدعم المستمر الذي قدمته المحافظة لملف الترشيح، مشددًا على أن انضمام شبين الكوم يعكس التزام المحافظة التام بتطبيق سياسات التعلم مدى الحياة وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

​وأكد محافظ المنوفية على أن إنضمام شبين الكوم، ذات الإرث التعليمي العريق لتكون مركزًا عالميًا جديدًا ضمن شبكة اليونسكو المرموقة هذا الإنجاز سيفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات الدولية في مجال التنمية البشرية، وسيمكننا من تعزيز مبادراتنا الطموحة لتمكين الشباب والمرأة، وتحقيق الشمول المجتمعي من خلال التعلم والتدريب المستمر لجميع أبناء المحافظة."

​وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن محافظة المنوفية تولي أهمية قصوى لملف التعلم باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة.

هذا وقدم محافظ المنوفية خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين والقطاعات المعنية بالمحافظة الذين ساهموا في نجاح هذا الملف، مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في جميع المجالات.

