مدير إدارة المركبات: نسبة التصنيع المصري في المركبات العسكرية 100%

علق اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .



وقال عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مجمع الصناعات الهندسية يعتبر العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة ".

وتابع: " لدينا خط إنتاج للمركبات المدرعة ولدينا إمكانيات وعقول مصرية قادرة على إنتاج المركبات المدرعة بكافة أنواعها ".

وأكمل محمد عبد الفتاح :" بدأنا في إنتاج عائلة مدرعة التمساح في عام 2014 ونسبة التصنيع المصري في المركبات العسكرية 100% ".

ولفت عبد الفتاح :" لدينا استراتيجية لتعميق الصناعة في جميع الصناعات الموجودة في مصر “، مضيفا: ”حققنا الهدف بصناعة مركبة مدرعة مصرية تتوافق مع متطلبات القوات المسلحة ".