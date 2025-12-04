العربية للتصنيع: مسيّرة حمزة للاستطلاع ومراقبة الحدود .. ويمكن تسليحها

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .



وقال عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا طائرة مسيرة تحمل اسم حمزة وتقلع عموديا ".

وتابع" يتم استخدام مسيرة حمزة في أعمال الاستطلاع وإدارة نيران المدفعية ومراقبة الحدود ويمكن تسليحها ".

وأكمل" لأول مرة لدينا مدرسة تكنولوجية لتخريج فنيين محترفين في أعمال الطيران وتم إنشاؤها منذ عامين ".



ولفت مختار عبد اللطيف :" الهيئة العربية للتصنيع تشارك في إيديكس بـ 57 منتجا منهم 18 منتجا جديدا".