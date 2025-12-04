الجمارك تنجح في تحصيل 12.8 مليون جنيه من بيع بضائع بالمزاد العلني

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع ١٠٤ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١١ لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ٦ مليون و١٨٥ ألف جنيه ، وبيع ٦ لوطات بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ ٤ مليون و ٨٣١ ألف ، وبيع ٥ لوطات بضائع جمارك دمياط بمبلغ مليون و ٧٨٢ ألف و٤٠٠ جنيه بإجمالى عدد لوطات مباعة ٢٢ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ إجمالى ١٢ مليون و٧٩٨ ألف و٤٠٠ جنيه .