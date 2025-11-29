جمارك العين السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والأجهزة المحظورة

تمكن رجال الجمارك بميناء العين السخنة برئاسة حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس من ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والأجهزة المحظورة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على إخبارية سرية رقم 1010مقدمة من أحمد سويلم مدير إدارة أمن جمارك العين السخنة ومحمود حشيش رئيس قسم الأمن الجمركي الأمن وأحمد عكاشة مدير عام أمن المنطقة الشرقية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الـحاويتين أرقام (7653029 GAOU – 5421700 TXGU) والمقدم عنهما البيان الجمركي رقم 437117 لسنة 2025 والصنف بالمستندات المقدمة مستنداتهما عبارة عن خيوط بوليستر .

تم تشكيل لجنة مشتركة من الحركة والتعريفة، برئاسة مجدي محمد رضا مدير جمرك السخنة، من محمد عبدالمنعم وخالد إبراهيم وعادل عبد القادر وعماد حبشي وأحمد فريد وإسراء خالد وبسمة فاضل ومصطفى محمد من إدارة الحركة لكشف المشمول بحضور زياد محمد وحسن سهري بالأمن الجمركى ومحمد عباس ومحمود شعبان ونصر عبدالله بمكافحة التهرب الجمركي وخالد زيدان وآية الله سعيد من إدارة التعريفة ، فتبين وجود كميات كبيرة ومتنوعة من الأصناف المحظورة، شملت (ألعاب نارية – صواريخ – شماريخ _ صواعق كهربية - كاميرات تجسس- أجهزة لاسلكية- منشطات جنسية- مستحضرات تجميل- تيل فرامل- مستلزمات طبية أخرى متنوعة ).

وقُدرت الرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات ب ٤٨ مليون ٣٢٨ ألف و٤١٩ جنيه .

وبلغت التعويضات والغرامات المستحقة ١١١ مليون و٢٧٤ ألف و٣٥٨ جنيه .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلانى نائبى رئيس مصلحة الجمارك واللواء ياسر الغزاوي رئيس الإدارة المركزية للأمن الجمركي بتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .