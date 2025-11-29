قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيب مجموعة الزمالك والمصري بعد نهاية الجولة الثانية في الكونفدرالية
تركيا تعيد رسم خريطة السفر للمصريين عبر توسيع وجهاتها الجديدة
جمهوري أمريكي: قرار ترامب بتصنيف الإخوان إرهابية يفتح فصلًا جديدًا في المعاملة
الأهلي يهزم إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة في البطولة الدولية للناشئين
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
جمارك العين السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والأجهزة المحظورة

محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بميناء العين السخنة برئاسة حسام جاد المولى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس من ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والأجهزة المحظورة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بناء على إخبارية سرية رقم 1010مقدمة من أحمد سويلم مدير إدارة أمن جمارك العين السخنة ومحمود حشيش رئيس قسم الأمن الجمركي الأمن وأحمد عكاشة  مدير عام أمن المنطقة الشرقية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الـحاويتين أرقام (7653029 GAOU – 5421700 TXGU) والمقدم عنهما البيان الجمركي رقم 437117 لسنة 2025 والصنف بالمستندات المقدمة مستنداتهما عبارة عن خيوط بوليستر .

تم تشكيل لجنة مشتركة من الحركة والتعريفة، برئاسة مجدي محمد رضا مدير جمرك السخنة، من محمد عبدالمنعم وخالد إبراهيم وعادل عبد القادر وعماد حبشي وأحمد فريد وإسراء خالد وبسمة فاضل ومصطفى محمد من إدارة الحركة لكشف المشمول بحضور زياد محمد وحسن سهري بالأمن الجمركى ومحمد عباس  ومحمود شعبان ونصر عبدالله بمكافحة التهرب الجمركي وخالد زيدان وآية الله سعيد من إدارة التعريفة ، فتبين وجود كميات كبيرة ومتنوعة من الأصناف المحظورة، شملت (ألعاب نارية – صواريخ – شماريخ _ صواعق كهربية - كاميرات تجسس- أجهزة لاسلكية- منشطات جنسية- مستحضرات تجميل- تيل فرامل- مستلزمات طبية أخرى متنوعة ).

وقُدرت الرسوم الجمركية المستحقة على المضبوطات ب ٤٨ مليون ٣٢٨ ألف و٤١٩ جنيه .

وبلغت التعويضات والغرامات المستحقة ١١١ مليون و٢٧٤ ألف و٣٥٨ جنيه .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلانى نائبى رئيس مصلحة الجمارك واللواء ياسر الغزاوي رئيس الإدارة المركزية للأمن الجمركي بتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

