الرئيس السيسي لدعاة الأوقاف: عايزين همة من حديد.. ونسعى إلى استنارة حقيقة
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
اقتصاد

جمارك ميناء العوجة البري تضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل.. صور

محمد يحيي

 تمكن رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري برئاسة رياض فضل البنا  مدير عام منفذ العوجة البري من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناء علي مذكرة اشتباه من إدارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة وادارة مكافحة التهريب الجمركي بميناء  العوجة البري بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بمنفذ العوجة مفادها قيام شركة ا . للاستيراد والتصدير بمحاولة تصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول شهادة صادر رقم 28366 لسنة ٢٠٢٥ ومشمولها مواد غذائية.

وتم عرض السيارة المحملة بالمشمول علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسين محمد حسن و محمود أحمد سيد احمد و عبدالرحمن سليم مأموري الفحص بالأشعة فأفادوا بوجود كثافات مختلفة.

وبالعرض علي حمدي عبد الظاهر مصطفى زلط تم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد فرج محارب مدير إدارة الحركة ومحمود خليل سالم مأمور تعريفة بحضور عمر صلاح النجار مدير إدارة المكافحة ومحمد فتحي محمد أمن جمركي تحت اشراف سمير السيد خليل مدير ادارة الوارد رئيس الوردية فتبين وجود ٢٥٠٠ كجم من المعسل مخبأة بطريقة يصعب الوصول اليها داخل كراتين وعلب الصلصة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية ٣ ملايين و٣٠٦ ألفا و٦٩٢ جنيها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦ ملايين و٦١٣ ألفا و٣٨٥ جنيها و قام بعملية التثمين سامي محمد حسين رئيس قسم التعريفة .

قرر رياض فضل موسى البنا مدير عام ميناء العوجة البري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ وحرره محمود عارف سالم مدير إدارة الشئون القانونية بجمرك العوجة البري .


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المواني والمنافذالجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

رجال الجمارك منفذ العوجة البري الأمن الجمركي الدخان المعسل الرسوم الجمركية

