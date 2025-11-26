جمارك ميناء العوجة البري تضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل.. صور

تمكن رجال الجمارك بمنفذ العوجة البري برئاسة رياض فضل البنا مدير عام منفذ العوجة البري من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناء علي مذكرة اشتباه من إدارة الأمن الجمركي وإدارة الفحص بالأشعة وادارة مكافحة التهريب الجمركي بميناء العوجة البري بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بمنفذ العوجة مفادها قيام شركة ا . للاستيراد والتصدير بمحاولة تصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول شهادة صادر رقم 28366 لسنة ٢٠٢٥ ومشمولها مواد غذائية.

وتم عرض السيارة المحملة بالمشمول علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسين محمد حسن و محمود أحمد سيد احمد و عبدالرحمن سليم مأموري الفحص بالأشعة فأفادوا بوجود كثافات مختلفة.

وبالعرض علي حمدي عبد الظاهر مصطفى زلط تم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد فرج محارب مدير إدارة الحركة ومحمود خليل سالم مأمور تعريفة بحضور عمر صلاح النجار مدير إدارة المكافحة ومحمد فتحي محمد أمن جمركي تحت اشراف سمير السيد خليل مدير ادارة الوارد رئيس الوردية فتبين وجود ٢٥٠٠ كجم من المعسل مخبأة بطريقة يصعب الوصول اليها داخل كراتين وعلب الصلصة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية ٣ ملايين و٣٠٦ ألفا و٦٩٢ جنيها.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٦ ملايين و٦١٣ ألفا و٣٨٥ جنيها و قام بعملية التثمين سامي محمد حسين رئيس قسم التعريفة .

قرر رياض فضل موسى البنا مدير عام ميناء العوجة البري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ وحرره محمود عارف سالم مدير إدارة الشئون القانونية بجمرك العوجة البري .



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المواني والمنافذالجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.