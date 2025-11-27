إصابة طبيب و7 سيدات في تصادم ملاكي وتروسيكل بالعياط

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق مدينة العياط ما أسفر عن إصابة طبيب وعامل و7 سيدات تم نقلهم آلى المستشفى.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، إخطارًا من حادث تصادم على طريق العياط ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الحادث وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي يقودها طبيب أسنان بتروسيكل يقوده عامل كان برفقته 7 سيدات، وأسفر الحادث عن إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة الملاكي، فيما تولت النيابة التحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.