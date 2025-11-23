إعادة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد انقلاب سيارة "تريلا"

تمكن رجال إدارة مرور القليوبية، بالتنسيق مع مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها، بمنطقة كفر الجمال التابعة لمركز طوخ، بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح، دون وقوع ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة كفر الجمال دائرة المركز، وتسبب في تعطل الحركة المرورية على الطريق.

إنقلاب سيارة

وانتقلت على الفور قوة أمنية بالتنسيق مع رجال مرور القليوبية، وتم الدفع بونش، وتم رفع الحمولة من الطريق وتحميلها على سيارة أخري، حيث انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه بنها، بمنطقة كفر الجمال التابعة لمركز شرطة طوخ، دون وقوع ثمة إصابات.

وتم إعادة الحركة المرورية على الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.