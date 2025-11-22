حبس رمضان صبحى لجلسة 25 فبراير للفصل في قضية التزوير

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الثلاثين، المنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، لجلسة 25 نوفمبر الحالي مع استمرّا ر حبس جميع المتهمين بما فيهم رمضان صبحي.

وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، وأمانة سر عامر علي وشلبي الدسوقي، لنظر الاتهامات الموجهة للمتهمين والتي تشمل تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليًا.

ودخل منذ قليل لاعب كرة القدم رمضان صبحي إلى قاعة محكمة جنايات الجيزة، وتم إيداعه بقفص الاتهام، استعدادًا لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية المتهم فيها هو و3 آخرون بالتزوير في محررات رسمية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

