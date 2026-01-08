قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.