رئيس جامعة العاصمة يعلن عن مجمع طبي تعليمي متطور وعلاج الأورام

أعلنت جامعة العاصمة عن مشروعها الطبي الجديد الذي صُمم خصيصًا لتلبية احتياجات سكان المنطقة، من خلال مجموعة من الأقسام والخدمات المتطورة التي توفر رعاية صحية شاملة ومتكاملة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن المجمع الطبي يقع على محاور الطرق الرئيسية بما يسهّل وصول المواطنين إليه، ويضم قسم الطوارئ المتكامل الذي يشمل طوارئ النساء، لتقديم خدمات عاجلة ومتخصصة للسيدات والأطفال، وحدات الغسيل الكلوي والمعامل الحديثة: لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات الحيوية، أقسام النساء والولادة: وهي مجهزة بأحدث غرف العمليات والرعاية المركزة، إضافة إلى الحضانات لخدمة الأمهات وحديثي الولادة، وحدة العلاج الإشعاعي والعيادات الخارجية: لتقديم خدمات علاجية متقدمة لمرضى الأورام والمرضى المزمنين، الأدوار المتكررة: وهي مخصصة للوحدات العلاجية المتنوعة ومراكز الخدمات التعليمية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتوسيع نطاقها.

وأكد رئيس جامعة العاصمة أن هذه الأقسام الجديدة جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات سكان المنطقة، حيث تم التركيز على خدمات الطوارئ، النساء والولادة، الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، وهي أكثر ما يحتاجه المجتمع المحلي.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، أطلقت الجامعة خدمة التبرع للمجمع الطبي عبر تطبيق InstaPay، حيث يمكن للراغبين دعم المشروع بسهولة من خلال خيار "التبرعات"، واختيار "جامعة حلوان الحكومية"، ثم إدخال المبلغ المراد التبرع به والضغط على "تأكيد".

ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو توفير بيئة علاجية متطورة تخدم المواطنين وتدعم البحث العلمي، ليصبح المجمع الطبي الجديد صرحًا يخدم الحاضر ويواكب المستقبل.