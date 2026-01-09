أجواء روحية وتهاني رسمية في احتفالات عيد الميلاد بإيبارشية أسوان | صور

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، قداس عيد الميلاد المجيد، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان (مقر المطرانية)، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أفراد الشعب، وانتهى القداس بعد منتصف الليل.

وفي السياق ذاته استقبل نيافة الأنبا بيشوي، اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان، ومدير الأمن اللواء عبدالله جلال عصر، وعدد من قيادات القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية بالمحافظة، ورئيس جامعة أسوان، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بالعيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.