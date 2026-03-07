قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط
صعد على متن الوحدة.. مدبولي يتفقد محطة تخزين منتجات البترول والغاز المسال بسوميد
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مبادرة مطبخ المصرية توزع 1400 وجبة إفطار في كوم إمبو بأسوان.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

واصلت مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" فعالياتها في مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان، حيث تم توزيع 1400 وجبة إفطار على أهالي القرى المختلفة وفقًا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

وذلك في إطار الأنشطة اليومية التي تهدف لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة خلال الشهر الكريم.

تفاصيل المبادرة وتوزيع الوجبات

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان توزيع الوجبات على أهالي قرى السيد سعيد، البراديس، الإسماعيلية، والمربعات في مركز كوم إمبو. وقد جاءت هذه الفعاليات ضمن مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها، تنفيذًا لتعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

دعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا

أشاد المهندس عمرو لاشين بالمبادرة التي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الأسر البسيطة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوسيع نطاق المبادرة بما يساهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البعض.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على توزيع الوجبات فقط، بل تساهم أيضًا في تمكين السيدات اقتصاديًا، حيث تعمل على تدريبهن في مجالات إعداد الطعام وإنتاج الوجبات الغذائية، مما يسهم في تطوير مهاراتهن وزيادة دخلهن.

التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف المبادرة

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة تتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة لتوسيع الفعاليات اليومية وتوزيع الوجبات على أكبر عدد من الأسر المستهدفة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تقدم فرص تدريب للسيدات والفتيات في إعداد الوجبات، مما يعزز قدراتهن في مجال الطهي ويسهم في رفع المستوى المعيشي لهن.

أهداف المبادرة طويلة المدى

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية والمحرومة، وتوفير فرص عمل حقيقية للسيدات، مما يعزز الاستقلال المالي ويدعم الأسر في الأوقات الصعبة.

مطبخ المصرية أسوان مركز كوم إمبو 1400 وجبة إفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

محمد شحاتة

الغندور يعلق على طرد محمد شحاتة: كان يستحق إنذار للإهمال فقط

درع الدوري

من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟| صراع ثلاثي

برشلونة

برشلونة يسعى للإبتعاد بصدارة الدوري الإسباني علي حساب أتلتيك بلباو

بالصور

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد