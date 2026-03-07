مبادرة مطبخ المصرية توزع 1400 وجبة إفطار في كوم إمبو بأسوان.. فيديو

واصلت مبادرة "مطبخ المصرية بإيد بناتها" فعالياتها في مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان، حيث تم توزيع 1400 وجبة إفطار على أهالي القرى المختلفة وفقًا لما نقلته قناة الأولى المصرية.

وذلك في إطار الأنشطة اليومية التي تهدف لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة خلال الشهر الكريم.

تفاصيل المبادرة وتوزيع الوجبات

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة في أسوان توزيع الوجبات على أهالي قرى السيد سعيد، البراديس، الإسماعيلية، والمربعات في مركز كوم إمبو. وقد جاءت هذه الفعاليات ضمن مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها، تنفيذًا لتعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

دعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا

أشاد المهندس عمرو لاشين بالمبادرة التي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الأسر البسيطة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوسيع نطاق المبادرة بما يساهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البعض.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على توزيع الوجبات فقط، بل تساهم أيضًا في تمكين السيدات اقتصاديًا، حيث تعمل على تدريبهن في مجالات إعداد الطعام وإنتاج الوجبات الغذائية، مما يسهم في تطوير مهاراتهن وزيادة دخلهن.

التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف المبادرة

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة تتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة لتوسيع الفعاليات اليومية وتوزيع الوجبات على أكبر عدد من الأسر المستهدفة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تقدم فرص تدريب للسيدات والفتيات في إعداد الوجبات، مما يعزز قدراتهن في مجال الطهي ويسهم في رفع المستوى المعيشي لهن.

أهداف المبادرة طويلة المدى

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية والمحرومة، وتوفير فرص عمل حقيقية للسيدات، مما يعزز الاستقلال المالي ويدعم الأسر في الأوقات الصعبة.