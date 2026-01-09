قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
أخبار البلد

جامعة القاهرة: انطلاق معسكر بناة المستقبل لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة، عن انطلاق معسكر بناة المستقبل – NextGen Founder، إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الطلاب الطموحين وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية قابلة للنمو والتأثير.
 

ويأتي إطلاق هذا المعسكر تأكيدًا جديدًا على الدور الريادي لجامعة القاهرة، وفي إطار قبول تحالف «الجامعة الريادية» ضمن المبادرة التنافسية الرئاسية «تحالف وتنمية» التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يجسد توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويمثل المعسكر تجربة تدريبية مكثفة تجمع بين التعلم التطبيقي والتوجيه العملي، حيث يعمل المشاركون على تطوير أفكارهم الريادية وبناء نماذج مشروعات قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى تقديم عروض احترافية أمام خبراء ومتخصصين، مع إتاحة فرص متميزة للفرق المتفوقة للعرض على منصة قمة ريادة الأعمال في نسختها الثانية CUES يوم ١٠ فبراير ٢٠٢٦وبناء شبكات داعمة لمسيرتهم المستقبلية.

إنها فرصة لا تتكرر لكل طالب يمتلك فكرة أو حلمًا بصناعة تأثير حقيقي.
سجّل الآن، وابدأ رحلتك نحو الريادة… فالمستقبل يبدأ من هنا.
https://cu2050.cu.edu.eg/cues-2026/next-gen-founders

جامعة القاهرة معسكر بناة المستقبل الجامعة الريادية البحث العلمي

