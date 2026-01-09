فريق حقوق العاصمة يتأهل إلى دور الـ32 في منافسة التحكيم التجاري الدولي السعودي

تأهل فريق كلية الحقوق بجامعة العاصمة (حلوان سابقًا) رسميًا إلى دور الـ32 في منافسة التحكيم التجاري الدولي السعودي، التي تُقام تحت إشراف المركز السعودي للتحكيم التجاري وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات المزمع عقده في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2026.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة جهد جماعي متواصل بدأ منذ صدور ملف القضية في سبتمبر 2025، حيث عمل الفريق على إعداد المذكرات القانونية وتسليمها في المواعيد المحددة، إلى جانب خوض تدريبات مكثفة على المرافعات النهائية، ومواجهة فرق من عشر جامعات مختلفة حول العالم في مرافعات ودية عززت من خبراتهم العملية.

وتأتي هذه الجهود بدعم الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة، وحرصه على تمكين الطلاب من المشاركة في المحافل الدولية، الدكتورة أمل لطفي – عميدة كلية الحقوق، لرعايتها ودعمها المتواصل للفريق وإيمانها بقدرات طلابها، تحت إشراف مدربي الفريق م/ عمرو عثمان – المعيد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، م/ عمر عوض الله – المعيد بقسم القانون الدولي العام.

وتكون أعضاء الفريق الطلابي من عمرو أحمد كمال الدين، تسنيم محمد حسن، حلا محمد عبد الحميد، روان محمد مصطفى، أحمد حسن سيد، مازن وليد مجدي.

وانطلقت المرافعات النهائية عن بُعد في 3 و4 يناير 2026، وأسفرت النتائج في 5 يناير عن تأهل الفريق ضمن أفضل 64 فريق من أصل 180 مشاركًا. وفي المرحلة الفاصلة يومي 6 و7 يناير، تمكن الفريق من حجز مقعده في دور الـ32، ليُعلن رسميًا يوم 8 يناير عن دعوته للمشاركة في فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات.

أكدت كلية الحقوق – جامعة العاصمة أن هذا الإنجاز يعكس التميز العلمي والبحثي لطلابها، ويعزز مكانة الجامعة في المحافل الدولية، مع التطلع إلى تحقيق نجاحات أكبر في المراحل المقبلة.