أسرة الراحلة نيفين مندور تعلن براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية

أصدرت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور، بيانًا توضيحيًا للرأي العام، يفيد براءتها ومحو بياناتها من السجلات الجنائية، ونشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح البيان: «تعلن أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور صدور الحكم القضائي النهائي والبات في الدعوى رقم 43196 لسنة 77 ق من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قضى بـ براءتها ومحو كافة بياناتها من السجلات الجنائية وإلغاء أي قيد أو تسجيل مرتبط بالاتهام».

وأضاف البيان: «وتهيب الأسرة بكافة المنصات والأفراد تحري الدقة واحترام أحكام القضاء وحرمة الموت.. مرفق صور رسمية موثقة من الحكم القضائي.. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

مستند يفيد براءة نيفين مندور

تفاصيل حياة نيفين مندور

وكانت قد تصدرت الفنانة الراحلة نيفين مندور- المعروفة بـ “فيحاء” في فيلم “اللي بالي بالك”- مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تعرضها لحادث حريق تسبب في وفاتها.

وكانت للراحلة تصريحات كثيرة مؤثرة منها، البكاء على الهواء في أثناء الحديث عن حبسها بسبب المخدرات، وقالت " اللي بيني وبين ربنا هو اللي يفرق، ومكنتش مهتمة أبرأ نفسي قدام ناس مريضة، وأكثر من 90% من الناس كان مصدقة اللي بقوله".

ولفتت إلى أن والدتها توفيت في 16 يناير من عام 2013، وأن القضية الخاصة بها كانت في 13 مارس 2013، وأنها تعرضت لحادث سيارة في 28 مارس من عام 2013 ،وأن هذه الحادثة كانت كبيرة، وأنها طارت من فوق مقطورة كبيرة من جانب إلى آخر، وتوقف السيارة بسبب وجود جبل رملي أعاق حركتها.

ولقيت الفنانة نيفين مندور مصرعها إثر حريق في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ما علمت من الأسرة.

وكشف أحد الجيران للفنانة نيفين مندور، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية صباح اليوم تفاصيل جديدة حول الساعات الأخيرة في الواقعة، وظروف الحريق الذي أودى بحياتها.