بصمة راسخة في الطب والقانون المصري.. موعد جنازة وعزاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

رحل عن دنيانا اليوم الدكتور أيمن فودة، الرئيس الأسبق لمصلحة الطب الشرعي، ويعد أحد الأسماء اللامعة التي تركت بصمة راسخة في مجالي الطب والقانون بمصر.

وأعلن أنس فودة، نجل الفقيد، خبر الوفاة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «بقلوبٍ راضيةٍ بقضاء الله وقدره، نودّع والدنا الغالي الدكتور أيمن فودة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته».

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة غداً الجمعة عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، فيما يُقام العزاء يوم السبت بمسجد أبو بكر الصديق بمنطقة مساكن شيراتون.