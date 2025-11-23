تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، منح المدارس التي تستضيف مقرات لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالمحافظة، إجازة يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يبلغ عدد تلك المدارس حوالي 315 مدرسة، حيث تم تسليم تلك المدارس إلى الجهات المختصة لبدء الإعداد والتجهيز لاستقبال الناخبين في اليومين المحددين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انتظام الدراسة بباقي المداس التي لا تتضمن لجانا انتخابية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، 71 مرشحا، في 6 دوائر انتخابية، وهي دائرة بنها وكفر شكر بإجمالي 14 مرشحا، ودائرة طوخ وقها بإجمالي 11 مرشحا، ودائرة شبرا الخيمة بإجمالي 11 مرشحا، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالي 16 مرشحا، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالي 14 مرشحا، ودائرة شبين القناطر بإجمالي 5 مرشحين.



وبلغ إجمالي عدد المقرات التي تم إعدادها على مستوى محافظة القليوبية 321 مقرا انتخابيا، ضم 500 لجنة فرعية موزعة على كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين ومن يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية 3 ملايين و650 ألفا و935 ناخبا وناخبة، موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشددًا على الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

راحة الناخبين



شدد المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية في أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، مع الاهتمام بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.

وتضمنت الإجراءات المتخذة توجيه اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة اللجان الانتخابية والمقرات والتأكد من سلامة المباني ونظافتها وتوافر الإضاءة الكافية وسلامة المداخل والمخارج بها، ورفع كفاءة الإنارة ودورات المياه، والتأكد من توافر مياه الشرب ومستلزمات النظافة، بالإضافة إلى مراجعة أماكن مبيت عناصر التأمين، كما أكد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها لضمان سهولة الحركة.