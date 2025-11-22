تموين القليوبية: تحرير 68 مخالفة في حملات على المخابز اليوم

شنت مديرية تموين القليوبية اليوم السبت عدة حملات مفاجئة ومكثفة على المخابز في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبناءً على التعليمات المشددة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق لضبط منظومة التموين والحفاظ على استقرار الحالة التموينية داخل المحافظة.

وشملت الحملات إدارة الرقابة التموينية بالمديرية في نطاق الخصوص – مركز الخانكة، بالإضافة إلى حملات مماثلة في إدارات:

كفر شكر – طوخ – قليوب – القناطر الخيرية – حي شرق شبرا الخيمة – قها – حي غرب شبرا الخيمة، وذلك داخل نطاق ومسؤولية كل إدارة.

وأسفرت جهود اللجان الرقابية عن تحرير 68 مخالفة تموينية بالمخابز، تنوعت بين:

عدم وجود قائمة تشغيل

عدم وجود ميزان صالح للاستخدام

عدم نظافة أدوات العجن

عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

إنتاج خبز ناقص الوزن

عدم وجود لوحة بيانات

إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية

عدم وجود سجل زيارات للمفتشين

وقامت اللجان بالمرور على صومعة مسطرد شرق شبرا الخيمة وصومعة عرب العليقات بالخانكة لإجراء فحص حشري للأقماح المخزنة بهما، بهدف التأكد من سلامتها قبل نقلها إلى المطاحن التموينية وخلوّها من أي إصابات حشرية.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار جهود مديرية تموين القليوبية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يسعى لاستغلال الدعم في تحقيق مكاسب غير مشروعة، حفاظًا على المال العام ومقدرات الدولة.

وناشدت مديرية التموين المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال:

📞 الخط الساخن: 16528

🌐 WWW.shakwa.eg

لفحص الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.