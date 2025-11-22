محافظ القليوبية يتابع إزالة 12 حالة تعدٍ "مغمورة بالمياه " بفرع رشيد بالقناطر الخيرية

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والتي استهدفت إزالة التعديات "المغمورة بالمياه" على فرع رشيد بزمام مدينة القناطر الخيرية.



​وصرح محافظ القليوبية أن الحملة جاءت تفعيلاً لتوجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتطهير النهر من كافة أشكال التعدي وقد أسفرت الحملة، التي تمت بالتنسيق الأمني الكامل مع مديرية أمن القليوبية وبالتعاون مع الإدارة العامة لحماية النيل، عن تنفيذ وإزالة 12 قرار تعدٍ لحالات كانت مغمورة بالمياه بفرع رشيد بنطاق مدينة القناطر الخيرية ، حيث تمت الإزالة بشكل كامل ونهائي حتى سطح الأرض والمياه.

لاتهاون فى إزالة التعديات

​وأكد "المحافظ" أن المحافظة لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لأي محاولات للمساس بنهر النيل، مشيراً إلى أن ملف التعديات على المجاري المائية يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي.



وأوضح أن التعامل مع مثل هذه الحالات يعكس إصرار الدولة على استرداد حق الشعب وفرض هيبة القانون، وضمان سريان المياه دون أي عوائق قد تؤثر على كفاءة المجرى المائي.