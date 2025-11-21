ننشر أسماء مصابي حادث سيارة على طريق بنها - كفر شكر بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد أسماء المصابين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق بنها - كفر شكر بمحافظة القليوبية.

والمصابون هم يوسف محمد عطية 26 اشتباه نزيف بالمخ مستشفى الجامعة ومحمد ناصر عبد المنعم 18 ما بعد الارتجاج مستشفى الجامعة وعلاء فتحي فهمي 35 ما بعد الارتجاج مستشفى الجامعة ومحمود غنيمي السيد 31 اشتباه نزيف بالبطن مستشفى الجامعة وأحمد شريف أحمد 32 سحجات وكدمات مستشفى الجامعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق بنها - كفر شكر.

نقل المصابين للمستشفى

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وجارى متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.