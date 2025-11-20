رئيس مياه القليوبية يتفقد مركز الصيانة الرئيسى والقطاع التجاري وخدمة العملاء

واصل المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد اليوم المركز الرئيسى لصيانة مياه الشرب، وورش صيانة محطات المياه، إلى جانب جولة شاملة بالقطاع التجاري ومركز خدمة العملاء الرئيسي وورش صيانة عدادات المياه.

خطط الصيانة

وخلال الجولة، استمع المهندس فودة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الإدارة العامة للتشغيل حول حالة المحطات، ومعدلات إنتاج المياه، وخطط الصيانة الدورية والطارئة لضمان استدامة ضخ المياه وتحسين مستوى الخدمة.



كما تابع أعمال ورش صيانة المحطات، واطمأن على توافر المهمات الفنية وقطع الغيار اللازمة، مؤكداً أهمية الالتزام بالمعايير الفنية في تنفيذ أعمال الصيانة.

وتفقد رئيس الشركة القطاع التجاري ومركز خدمة العملاء الرئيسي، حيث شدد على سرعة إنهاء طلبات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ودعم منظومة الرد على الشكاوى والطلبات إلكترونياً بما يضمن دقة وسرعة الاستجابة. كما تفقد ورش صيانة عدادات مياه الشرب، ووجه بأهمية رفع كفاءة فنيين الصيانة، وضمان دقة أعمال الإصلاح والمعايرة بهدف تقليل نسب الفقد وتحسين منظومة القياس.



وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الجولات الميدانية تستهدف متابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات للقيام بمهامها بأعلى مستوى من الجودة، مشدداً على أن الشركة مستمرة في تحسين الأداء وتطوير الخدمات بما يلبي توقعات المواطنين ويحقق استدامة الخدمة.