قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القليوبية يتفقد مركز الصيانة الرئيسى والقطاع التجاري وخدمة العملاء

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

واصل المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد اليوم المركز الرئيسى لصيانة مياه الشرب، وورش صيانة محطات المياه، إلى جانب جولة شاملة بالقطاع التجاري ومركز خدمة العملاء الرئيسي وورش صيانة عدادات المياه.

خطط الصيانة

وخلال الجولة، استمع المهندس فودة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الإدارة العامة للتشغيل حول حالة المحطات، ومعدلات إنتاج المياه، وخطط الصيانة الدورية والطارئة لضمان استدامة ضخ المياه وتحسين مستوى الخدمة.


كما تابع أعمال ورش صيانة المحطات، واطمأن على توافر المهمات الفنية وقطع الغيار اللازمة، مؤكداً أهمية الالتزام بالمعايير الفنية في تنفيذ أعمال الصيانة.
وتفقد رئيس الشركة القطاع التجاري ومركز خدمة العملاء الرئيسي، حيث شدد على سرعة إنهاء طلبات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ودعم منظومة الرد على الشكاوى والطلبات إلكترونياً بما يضمن دقة وسرعة الاستجابة. كما تفقد ورش صيانة عدادات مياه الشرب، ووجه بأهمية رفع كفاءة فنيين الصيانة، وضمان دقة أعمال الإصلاح والمعايرة بهدف تقليل نسب الفقد وتحسين منظومة القياس.


وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الجولات الميدانية تستهدف متابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات للقيام بمهامها بأعلى مستوى من الجودة، مشدداً على أن الشركة مستمرة في تحسين الأداء وتطوير الخدمات بما يلبي توقعات المواطنين ويحقق استدامة الخدمة.

القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية رئيس شركة مياه القليوبية خطط الصيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

بمشاركة أئمة الأوقاف.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد كفر الشيخ | صور

الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج

اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة اليوم بأسواق الوادي الجديد

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد