تطبيق لوائح الانضباط.. تعليم القليوبية يعلق على منع طلاب من دخول مدرسة بالعبور

قال مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تعليقا على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن غلق باب مدرسة الشهيد عادل رجائى بمدينة العبور فى محافظة القليوبية ووقوف الطلاب أمام المدرسة، إن ما حدث يأتي فى إطار تطبيق لوائح الانضباط المدرسى، لافتا إلى أن الطلاب الذين تواجدوا خارج المدرسة كانوا قد وصلوا وقت تحية العلم وبعد دخول الطلاب للمدرسة.



وأكد وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ طابور الصباح وتحية العلم فى موعدهما، وعقب ذلك تم السماح بدخول جميع الطلاب المتأخرين وتسجيل أسمائهم وفق الإجراءات المتبعة، مع التنبيه بعدم التأخير مرة أخرى احترامًا للائحة الانضباط المدرسى لضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويسر.

وأضاف أنه تم التنبيه عليهم بعدم التأخير مرة أخرى، احترامًا للائحة الانضباط المدرسى لضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويسر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مدينة العبور فيديو يظهر فيه طلاب يقومون بالقفز من على سور بعد غلق إدارة المدرسة بابها أمامهم لكونهم أتوا متأخرين.