نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
محافظات

جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد شركة “أوروجلو مودا تكستايل” التركية
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد شركة “أوروجلو مودا تكستايل” التركية
محمد الغزاوى

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة “أوروجلو مودا تكستايل “Eroglu Moda Tekstil San Ve. Tic S.A.التركية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 5,700 متر مربع، باستثمار يصل إلى 5.6 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 265 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل، ويستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز والأقمشة المتنوعة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون قطعة، مع تصدير 95% من الإنتاج للأسواق العالمية، و5% للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ووقع العقد عن الشركة سوات أوروجلو، رئيس الشركة ومالك المشروع، بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة وممثلي الشركة.

وأكد وليد جمال الدين بأن اختيار القنطرة غرب الصناعية يبرز المزايا التنافسية للمنطقة، من بنية تحتية جاهزة، وتكامل سلاسل الإمداد، وقرب من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية ويعزز خطط التصدير، مؤكدًا أن مشروع شركة "أوروجلو مودا تكستايل" يعزز من حضور الاستثمارات التركية في منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد شركة “أوروجلو مودا تكستايل” التركية

وأشار وليد جمال الدين إلى أن إجمالي المشروعات التي تم التعاقد عليها بالقنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 50 مشروعًا على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 3,464,100 متر مربع، وباستثمارات إجمالية تُقدّر بحوالي 1.352 مليار دولار أمريكي، بما يوفر 70,365 فرصة عمل مباشرة، كان من بينها مشروعًا مع المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، بهدف إنشاء مصانع ومباني جاهزة للتشغيل الفوري، ضمن جهود الهيئة لتنمية هذه المنطقة الواعدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية لتعزيز الصادرات الصناعية المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

الجدير بالذكر أن شركة "أوروجلو مودا تكستايل" التركية من الشركات الرائدة في تصنيع الملابس عالية الجودة من الجينز والأقمشة المتنوعة لصالح علامات تجارية عالمية، مع حرصها على الالتزام بالإنتاج المستدام من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي واستخدام الليزر في العمليات الجافة وتقليل العمليات الرطبة بالأوزون.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

