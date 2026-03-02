قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
كامويش ينشر صورا من مشاركاته مع الأهلي
بعد انتشارها مؤخرا.. ما سبب ظهور الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم؟
محافظات

إنهار بها السقف .. مصرع مسنة إثر سقوطها في بئر صرف صحي بأسيوط

جثة
جثة
إيهاب عمر

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر انهيار سقف بئر صرف صحي منزلي، بمنطقة كوبري الشيخ الأربعين التابعة لحي غرب مدينة أسيوط. 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنهيار سقف بئر صرف صحي منزلي وسقط سيدة بداخلها.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص سقوط سيدة تدعى " فوزية . ص . أ " 65 عامًا مما أسفر عن مصرعها وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمانها ونقله إلى مستشفى الإيمان العام. 


تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

