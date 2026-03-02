إنهار بها السقف .. مصرع مسنة إثر سقوطها في بئر صرف صحي بأسيوط

لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الإثنين، إثر انهيار سقف بئر صرف صحي منزلي، بمنطقة كوبري الشيخ الأربعين التابعة لحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنهيار سقف بئر صرف صحي منزلي وسقط سيدة بداخلها.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص سقوط سيدة تدعى " فوزية . ص . أ " 65 عامًا مما أسفر عن مصرعها وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمانها ونقله إلى مستشفى الإيمان العام.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.