وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الإعدام شنقًا لنقاشين أنهيا حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته في أسيوط

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
أسيوط: إيهاب عمر

قضت الدائرة الحادية عشرة بـمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة نقاشين بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لإدانتهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات اللواء محمد محسن علي طه بداري وزوجته هدى بداري علي حسين، داخل منزلهما بمدينة أسيوط، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما، ثم إشعال النيران في المسكن لإخفاء معالم الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
 

كان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين ناصر عثمان جابر، 41 عامًا، وعبد العال محمود عبد العال، وشهرته «سيد العفريت»، 37 عامًا، وكلاهما يعمل نقاشًا، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بدافع السرقة.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول كان يعمل داخل منزل المجني عليه، واستغل ثقة الأخير فيه، حيث اتفق مع المتهم الثاني على التخطيط لسرقة المنزل وقتل المجني عليه وزوجته، واستوليا على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية تخصهما.
 

وحسب أمر الإحالة، تردد المتهمان على منزل المجني عليهما أكثر من مرة لدراسة المكان وترتيب تفاصيل الجريمة، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ مخططهما الإجرامي، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى خارج المنزل، لتمكين شريكه من الدخول والبدء في تنفيذ السرقة.


وأضاف أمر الإحالة أنه عند عودة المجني عليه إلى المنزل، انهال عليه المتهمان ضربًا باستخدام أداة حادة حتى فقد وعيه، قبل أن يقوم المتهم الثاني بذبحه باستخدام سكين، قاطعًا عنقه قاصدًا إزهاق روحه.


وفي ذات التوقيت، انفرد المتهم الثاني بزوجة المجني عليه داخل إحدى الغرف، واعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثًا بها إصابات قاتلة أودت بحياتها، دون رحمة أو شفقة.


وعقب ارتكاب الجريمة، سكب المتهمان مادة قابلة للاشتعال «بنزين» داخل أرجاء المنزل، وأضرما النيران به بقصد إخفاء آثار الجريمة ومعالمها، ثم فرا هاربين، محملين بالمسروقات والمصوغات الذهبية والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.


وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين كذلك تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد محلي الصنع»، وسلاح أبيض «سكين»، وأداة «يد هون» معدّة للاعتداء على الأشخاص دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجريمة.


وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، وورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية. 

اسيوط الاعدام مساعد وزير الداخلية الأسبق

