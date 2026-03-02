قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
يخص كل الجمهورية | اتفاق رسمي بين التنمية المحلية ومجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بروتوكول بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الأولى بالرعاية

بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة
بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة

وقّع صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات -تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف-  بروتوكول تعاون مشترك، بهدف إطلاق حزمة من المبادرات التنموية والإنسانية المتكاملة التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تكثيف جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقّع البروتوكول كل من الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وذلك بمقر بيت الزكاة والصدقات -الذراع التنموي لمشيخة الأزهر الشريف- بالدراسة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين من خلال تنسيق قواعد البيانات والقدرات اللوجستية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، حيث يتضمن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها: تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات، مع التوسع في تغطية المناطق الحدودية والنائية، وإطلاق حملات موسعة لتوزيع المواد الغذائية الأساسية والملابس الجديدة على الأسر المستحقة والأيتام، بما يسهم في تحقيق مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولًا.

كما يشمل البروتوكول التعاون لتيسير زواج الفتيات اليتيمات وغير القادرات، من خلال تجهيزهن بالأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية الأساسية، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تمكين الأسر اقتصاديًا وتحويلها من أسر متلقية للدعم إلى أسر منتجة، بما يعزز الاستدامة ويرفع من مؤشرات جودة الحياة.

ويمتد التعاون ليشمل تنسيق القوافل الإغاثية والطبية والغذائية المشتركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يضمن سرعة الاستجابة ووصول المساعدات العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن هذا البروتوكول يجسّد استراتيجية بيت الزكاة والصدقات في توسيع نطاق الشراكات الفاعلة مع مؤسسات الدولة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من أموال الزكاة والصدقات وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية بأقصى درجات الكفاءة والانضباط، مشيرة إلى أن توقيع البروتوكول يمثل انطلاقة جديدة نحو تنفيذ مشروعات تنموية كبرى ومستدامة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

من جانبه، أعرب السيد تامر عبد الفتاح، عن اعتزازه بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، مؤكدًا أن الصندوق يضع إمكانياته اللوجستية والميدانية كافة في خدمة أهداف هذا البروتوكول، خاصة في مجالات تمكين الشباب والأسر المعيلة، ودعم وإغاثة أهل غزة، مؤكًدا أن إطلاق القوافل الإغاثية يعكس التزام مصر الإنساني والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، ويبرهن على ثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية عبر هذه المساعدات المستمرة.

ويأتي هذا البروتوكول امتدادًا لمسيرة تعاون مثمر بين المؤسستين، شملت تنفيذ العديد من الحملات والمبادرات المشتركة، من بينها قوافل "أبواب الخير" التي استهدفت دعم ملايين الأسر في القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب التنسيق في إطلاق القوافل الإغاثية الشاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يعكس مستوى الثقة المتبادلة والقدرة المؤسسية على إدارة المبادرات الوطنية والإنسانية بكفاءة عالية.

صندوق تحيا مصر بيت الزكاة الصدقات تيسير زواج الفتيات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد