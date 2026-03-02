قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية
الحكونة: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية ضد إيران
الكاف يعلن الكيني كاماكو حكماً لمباراة الزمالك وأوتوهو
رياضة

كيليان مبابي يتصدر.. أغلى 10 مهاجمين في تاريخ كرة القدم

منتصر الرفاعي

لم يعد مركز المهاجم مجرد دور هجومي تقليدي، بل أصبح العملة الأغلى في سوق كرة القدم العالمية فمع تصاعد حدة المنافسة بين الأندية الكبرى تحولت صفقات رأس الحربة إلى معارك مالية ضخمة تدفع فيها مئات الملايين بحثا عن لاعب قادر على صناعة الفارق وحسم الألقاب وبين طموحات الأندية وأحلام الجماهير كتبت أسماء هؤلاء النجوم بحروف من ذهب في قائمة أغلى المهاجمين في تاريخ اللعبة.

ويتربع النجم الفرنسي كيليان مبابي على عرش أغلى المهاجمين في التاريخ، بعد انتقاله من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2018 مقابل 180 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 صفقات للمهاجمين في التاريخ

وحسب شبكة Sportsdunia، جاء تصنيف أغلى 10 انتقالات للمهاجمين على النحو التالي:

كيليان مبابي – من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو (2018).

جواو فيليكس – من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو (2019).

هاري كين – من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ مقابل 115.8 مليون يورو (2023).

روميلو لوكاكو – من إنتر ميلان إلى تشيلسي مقابل 113 مليون يورو (2021).

أنطوان جريزمان – من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة مقابل 107 ملايين يورو (2019).

كريستيانو رونالدو – من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو (2018).

راندال كولو مواني – من آينتراخت فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو (2023).

جونزالو هيجواين – من نابولي إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو (2016).

داروين نونيز – من بنفيكا إلى ليفربول مقابل 85 مليون يورو (2022).

فيكتور أوسيمين – من ليل إلى نابولي مقابل 81.3 مليون يورو (2020).

صفقات تعكس جنون السوق

تعكس هذه الأرقام الطفرة الهائلة في سوق الانتقالات خلال العقد الأخير حيث باتت الأندية الكبرى تدفع مبالغ ضخمة لضم مهاجمين قادرين على صناعة الفارق وحسم البطولات في ظل المنافسة الشرسة داخل الدوريات الأوروبية الكبرى.

قائمة أغلى 10 صفقات كيليان مبابي أغلى 10 صفقات للمهاجمين هاري كين جريزمان كريستيانو رونالدو

