مرصد الأزهر يشارك في لقاء فكري بكلية اللاهوت الإسبانية

شارك الدكتور تامر عادل عويس، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في استقبال وفد رفيع المستوى من أساتذة وطلاب كلية علم اللاهوت بجامعة بلنسية في إسبانيا، وذلك بمسجد "بلنسية" العريق (مسجد البويرتو).

شهد اللقاء حضور إيهاب فهمي، رئيس الجمعيات الإسلامية ببلنسية، والشيخ محمود سيد، مبعوث الأزهر الشريف، حيث عكس الاجتماع استراتيجية المرصد في مد جسور التواصل الإنساني وتفنيد الأفكار المغلوطة عبر الحوار المباشر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور تامر عويس على الدور المحوري الذي يلعبه مرصد الأزهر في نشر ثقافة التعارف وبناء مسارات التفاهم بين مختلف الثقافات والأديان، مشددًا على أن هذه اللقاءات الأكاديمية والدينية تعد حائط صد منيع أمام خطاب الكراهية والإقصاء.

وتناول الجانب الفكري من اللقاء استعراضًا لروحانيات شهر رمضان المبارك، حيث تم تسليط الضوء على أخلاقيات الصيام وكيف يساهم في تهذيب النفس وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.

كما تطرق اللقاء إلى قيم التسامح بوصفها جوهر الرسالة الإسلامية والأساس الذي تقوم عليه العلاقة مع الآخر، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات العقائدية، حيث شارك عضو المرصد في حوار مفتوح للإجابة على استفسارات الوفد الإسباني حول العبادات (الصلاة، الصيام، الصدقة)، موضحًا المقاصد الإنسانية والاجتماعية لهذه الشعائر.

تأتي هذه المشاركة لتؤكد على عالمية رسالة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وقدرته على الوصول بوعي أزهري وسطي إلى قلب المؤسسات الأكاديمية والدينية في الغرب، بما يسهم في تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام وتوطيد أركان السلم المجتمعي العالمي.