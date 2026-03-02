قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء توضح حكم استعمال الغرغرة العلاجية وتذوق الطعام في نهار رمضان

عبد الرحمن محمد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: "ما حكم تذوق المرأة للطعام أثناء الصوم في نهار رمضان؟"، وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء بأنه من الأولى ألا تلجأ المرأة إلى تذوق الطعام أثناء الصيام، ولها أن تتعامل في طهي الطعام بحاسة الشم كما كانت تفعل الأمهات وربات البيوت قديماً.

 وأضاف أمين الفتوى في رده على السؤال أنه إذا تطلب الأمر ولا مفر إلا التذوق فلها أن تفعل ذلك على طرف لسانها، وتضع قليلاً من الطعام على طرف اللسان حتى لا تبتلع شيئاً منه، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يضر بصحة صومها ما دام لم يتجاوز الحلق.

وأوضح  إذا وصل بعض من هذا الطعام إلى الجوف، ولكن يظل حكم تذوق الطعام أثناء الصيام مكروهاً في الأصل لغير حاجة، ومع ذلك فإنه لا بأس من تذوق المرأة الصائمة للطعام لمعرفة جودته.

 ويأتي الحكم الشرعي النهائي في تذوق الطعام للصائم دون ابتلاع شيء أنه لا حرج في ذلك ما دام التذوق يتم على طرف اللسان فقط لمعرفة حلاوة الطعام أو ملوحته، مع ضرورة إخراج الطعام من الفم بعد تذوقه لضمان عدم وصوله للمعدة، وعلى هذا الأساس لا يفسد الصيام وتستمر العبادة صحيحة.

الإفتاء تحسم الجدل حول استخدام الغرغرة العلاجية أثناء الصيام

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي نصه: "هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟". وقالت الدار في فتواها إنه يجوز للصائم استعمال الغرغرة العلاجية بقصد التداوي إذا احتاج الصائم لذلك، مشددة على أنه يلزمه مع ذلك الاحتراز من وصول الدواء إلى جوفه قدر استطاعته، فإن سَبَق شيء من الغرغرة إلى جوفه فلا يفسد صومه بذلك ما دام قد وقع الأمر بغير قصدٍ منه ولا تعمدٍ.

وأضافت دار الإفتاء أن الغرغرة في أصلها هي المبالغة في المضمضة كما نصَّ عليها فقهاء الحنفية وهو المفهوم لدى فقهاء المذاهب الثلاثة، وجميعهم متفقون على أنها مما يُكره للصائم فعلها خشية وصول الماء إلى الجوف.

 وأوضحت الدار أنه إذا كان للصائم حاجة في ذلك كالتداوي جاز له فعلها بلا كراهة، استناداً للقاعدة الفقهية التي تقرر أن "الكراهة تزول للحاجة"، بالإضافة إلى أن الصائم يتمكن حال الغرغرة من إطباق حلقه فيرد الماء عن وصوله إلى الداخل، كما أفاد الإمام الماوردي في كتابه "الحاوي الكبير".

وأكدت دار الإفتاء أنه من ثَمَّ، فإذا احتاج المريض إلى استخدام الأدوية التي تؤخذ للغرغرة وهو صائم، جاز له ذلك وزالت الكراهة في حقِّه لوجود الحاجة المتحققة وهي التداوي، وهو من الأمور المعتبرة شرعًا، وينبغي على المسلم الحذر من وصول ما يتغرغر به إلى جوفه بابتلاعه، فإن ابتلعه دون قصدٍ منه، فصومه مع ذلك صحيح على أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو مقتضى نصوص فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني، بما يضمن صحة الصيام مع إتمام العلاج الضروري.

دار الإفتاء تذوق الطعام نهار رمضان مبطلات الصيام مجمع البحوث فقه الصيام

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي : نشن حربا على إيران لتغيير النظام

رئيس هيئة الأركان الأمريكية

رئيس الأركان الأمريكي: العملية العسكرية في إيران لن تنتهي في مجرد يوم

الدكتورة دينا أبو الخير

دعاء رمضان المتوازن بين الدنيا والآخرة.. تعرف على الطريقة الصحيحة.. فيديو

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

