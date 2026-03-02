الدرديري: الأهلي اشترى لاعيبة الزمالك إللي كانوا مركز ثالث فبقى هو الثالث

أثار الإعلامي عمرو الدردير غضب جماهير الأهلي بعد هبوط الفريق للمركز التالت من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :من أكتر الحاجات اللي بتضحكني في الحياة إن الأهلي كان دايمًا أول الدوري والزمالك التالت،

راح الأهلي اشترى لاعيبة الزمالك اللي كانوا مركز تالت، فبقى هو التالت والزمالك بقى الأول .

ونجح الفريق الكروي بنادي الزمالك في تحقيق فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

بتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة.

بينما يتواجد نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 37 نقطة، من 18 مباراة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس، وذلك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لدوري نايل.