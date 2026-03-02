قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك حتى الآن.. تفاصيل

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أرقام جديدة للاعب نجم الزمالك خوان بيزيرا.

خوان بيزيرا 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خوان بيزيرا مع الزمالك حتي الأن 

الدوري المصري

لعب 15 مباراة - هدفين - 3 أسيست

كاس الرابطة

لعب 3 مباريات - 1 هدف - 4 أسيست

كاس مصر

لعب 1 مباراة - 0 هدف - 0 أسيست

الكونفدرالية

لعب 6 مباريات - 3 أهداف - 2 أسيست

السوبر المصري

لعب 1 مباراة - 0 هدف - 0 أسيست

الاجمالي 

26 مباراة - 6 اهداف - 9 اسيست ( 15 مساهمة تهديفية )". 

وتوج البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرةً.

وحقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي عقب خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بيراميدز والزمالك وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرصا خطيرة من الفريقين، أبرزها تسديدة محمد شحاتة في الدقيقة الثانية التي ارتدت من القائم الأيمن لأحمد الشناوي، وانفراد خوان بيزيرا في الدقيقة 17 كأخطر فرص الزمالك، وفي الدقيقة 45+2 أهدر ناصر منسي انفرادا تاما بالمرمى.

وأهدر فريق بيراميدز أكثر من فرصة للتسجيل لكن الحظ لم يحالفه في أكثر من مرة، وأبرز تلك الفرصة تسديدة زلاكة في الدقيقة الثالثة التي اعتلت العارضة وتسديدة وليد الكارتي التي تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.

خوان بيزيرا الزمالك

