ناقد رياضي: خوان بيزيرا أفضل من زيزو حتي الآن

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي علي أداء اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك مقارنة بنجم الأهلي أحمد سيد زيزو.

الزمالك

وقال خالد طلعت عبر تصريحات إذاعيه :"خوان بيزيرا أفضل من زيزو حتي الأن".

وتوج البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرةً.

وحقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي عقب خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بيراميدز والزمالك وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول فرصا خطيرة من الفريقين، أبرزها تسديدة محمد شحاتة في الدقيقة الثانية التي ارتدت من القائم الأيمن لأحمد الشناوي، وانفراد خوان بيزيرا في الدقيقة 17 كأخطر فرص الزمالك، وفي الدقيقة 45+2 أهدر ناصر منسي انفرادا تاما بالمرمى.

وأهدر فريق بيراميدز أكثر من فرصة للتسجيل لكن الحظ لم يحالفه في أكثر من مرة، وأبرز تلك الفرصة تسديدة زلاكة في الدقيقة الثالثة التي اعتلت العارضة وتسديدة وليد الكارتي التي تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.