القومي لذوي الإعاقة يُشارك بمنتجاته في ملتقى تراث مصر

الديب أبوعلي

يُشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجناح مخصص له في ملتقى تراث مصر، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية "الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض" سنوياً خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، في مركز الدكتور محمود مختار الثقافي.

وقد افتتح الملتقى عمرو بسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، نائباً عن وزيرة الثقافة، جناح المجلس وأثنى على المعرضات الموجودة به، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، مشيداً بدور المجلس في رفع الوعي بالتراث المصري، وتحقيق التمكين الثقافي، الذي ينعكس بشكل واضح على التمكين الاقتصادي من خلال فتح مشروعات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تُدر ربح لهم.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية مشاركة المجلس في مثل هذه الملتقيات، حرصاً من المجلس على تعزيز كافة أوجه الدمج، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم أشخاص فاعلين.

ولفتت إلى أن مشاركة المجلس تتضمن معروضات منتجات مبادرته "حرفتنا من تراثنا"، التي أطلقها المجلس منذ عامين بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، لتدريب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد من الحرف التراثية المصرية، وإنتاج عدداً من المنتجات التراثية المصرية الأصيلة.

وأكمت أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، والحفاظ على التراث المصري، من خلال تدريب الأجيال الجديدة على صناعة هذه المنتجات، التي تشهد إقبالاً واسعاً من أغلب دول العالم، وتفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ.

الجدير بالذكر أن ملتقى تراث مصر يأتي بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية من خلال عرض منتجاتها الفنية المتعلقة بالتراث المصري الأصيل، ويتضمن هذا المُلتقى عرض للأفكار الفنية المختلفة، والحرف والمشغولات اليدوية ، والتراث المصري.

