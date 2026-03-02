رضا عبد العال ينتقد معتمد جمال بسبب لاعب الزمالك

هاجم رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بسبب قراره بإشراك عبد الله السعيد في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز.



وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»: "ليا لوم وعتبا على معتمد جمال، بإنه بدأ بعبد الله السعيد".

أضاف: "الراجل متخانق معاك الماتش اللي فات وبيعترض على التغيير، ومتقوليش قعدنا واتصالحنا وهو أتآسف والكلام ده".

تابع: "عبد الله السعيد عالة على فرقة نادي الزمالك وكان ممكن تنزلوا في آخر ربع ساعة، مش يبدأ ويفضل يلعب 60 ولا 70 دقيقة".



وواصل: "أنت بتلاعب أقوى فرقة في أفريقيا وبتنافس معاك، وعايز مكن في وسط الملعب".

واختتم: "أنا بوجهلك نداء قعده واستفيد منه آخر ربع ساعة، وبرده بشكرك على إن أنت مطلعتش بيزيرا".