علي معلول يكشف عن أغلى بطولة وهدف خلال مشواره

كشف التونسي على معلول نجم النادي الأهلي السابق عن أفضل مباراة وهدف وبطولة في مسيرته مع الصفاقسي والمارد الأحمر.

وقال معلول في تصريحاته: أفضل مباراة أحبها كانت أمام صن دوانز في 2020 بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وسجلت هدفين في الذهاب وهدف في الإياب.

وأضاف: أما أفضل هدف في مسيرتي ربما كانت ركلة حرة في شباك البنك الأهلي لأنني سجلت عدد كبير من الأهداف الحاسمة في مشواري.

وتابع: لدي 3 ألقاب هم الأغلى في مشواري الأولى كانت الكونفيدرالية مع الصفاقسي أمام مازيمبي وبعدها نهائي القرن أمام الزمالك في دوري الأبطال والثالثة أمام الوداد المغربي في نهائي الأبطال.