نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
رياضة

محلي وأفريقي.. الأهلى يخوض 4 مباريات خلال شهر مارس

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي للدخول للمرحلة الأهم في المنافسات المحلية ببطولة الدوري المصري وكذلك القارية في دوري أبطال أفريقيا.

وتحسم المواجهات القادمة شكل الأهلي بعد التعاقد مع عدد كبير من الصفقات المميزة وقدرتها على تحقيق البطولات.

ويحاول الأهلي تعديل المسار والعودة للانتصارات والانجازات بعد فترة عصيبة ابتعد فيها عن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

مباريات الأهلي القادمة

يواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب يوم الخميس 5 مارس في تمام الساعة 9:30 مساء

يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم الإثنين 9 مارس الساعة 9:30 مساء

ويواجه الأهلي منافسه الترجي في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 15 مارس الجاري بتونس 

وتقام مباراة الإياب في دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي يوم 21 مارس القاهرة

النادي الأهلي الأهلي مباريات الأهلي القادمة الدوري المصري الترجي

