محلي وأفريقي.. الأهلى يخوض 4 مباريات خلال شهر مارس

يستعد النادي الأهلي للدخول للمرحلة الأهم في المنافسات المحلية ببطولة الدوري المصري وكذلك القارية في دوري أبطال أفريقيا.

وتحسم المواجهات القادمة شكل الأهلي بعد التعاقد مع عدد كبير من الصفقات المميزة وقدرتها على تحقيق البطولات.

ويحاول الأهلي تعديل المسار والعودة للانتصارات والانجازات بعد فترة عصيبة ابتعد فيها عن صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

مباريات الأهلي القادمة

يواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب يوم الخميس 5 مارس في تمام الساعة 9:30 مساء

يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم الإثنين 9 مارس الساعة 9:30 مساء

ويواجه الأهلي منافسه الترجي في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 15 مارس الجاري بتونس

وتقام مباراة الإياب في دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي يوم 21 مارس القاهرة