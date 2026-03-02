أرقام جديدة للقلعة الحمراء الأهلي مع توروب في آخر 8 مباريات.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أرقام جديدة للقلعة الحمراء الأهلي مع توروب في آخر 8 مباريات.

أرقام الاهلي

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق ... الأهلي مع توروب في أخر 8 مباريات - 3 فوز فقط

يانج افريكانز1/1

البنك الأهلي1/1

شبيبة القبائل 0/0

الاسماعيلي 2/0

الجيش الملكي0/0

الجونة 1/0

سموحة 1/0

زد 1/1

3 فوز في الدوري - 2 تعادل في الدوري - 3 تعادل في دوري ابطال أفريقيا".

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة جديدة لفريق الكرة بالنادي الأهلي عندما يحل ضيفا على المقاولون العرب مساء الخميس على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل طابعا خاصا للفريقين في توقيت حساس من عمر المسابقة

وتنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء الخميس وسط حسابات معقدة في جدول الترتيب ورغبة واضحة من المارد الاحمر في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية امام زد على ملعب استاد القاهرة الدولي وهي النتيجة التي عطلت انطلاقته في سباق الصدارة

تصحيح المسار هدف اساسي

يدخل الاهلي اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز ليس فقط من اجل النقاط الثلاث بل لاعادة الاتزان الفني والذهني بعدما كشف التعادل الاخير بعض الثغرات في اللمسة الاخيرة وانهاء الهجمات وهو ما يسعى الجهاز الفني لتداركه قبل مواجهة المقاولون الذي يجيد اللعب على التحولات السريعة واستغلال المساحات.

ويركز الجهاز الفني خلال التحضيرات على زيادة الفاعلية الهجومية وتحسين استغلال الفرص خاصة ان الفريق يصنع عددا كبيرا من الفرص لكنه لم يترجمها بالشكل الكافي في اللقاءات الاخيرة

موقف المصابين قبل اللقاء

ملف الاصابات كان محور اهتمام داخل القلعة الحمراء خلال الايام الماضية حيث غاب عن مباراة زد ثلاثة لاعبين هم عمرو الجزار وياسين مرعي ومحمد شكري

وأكد مصدر داخل النادي أن عمرو الجزار بات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء المقاولون بعد تعافيه من الاصابة التي ابعدته عن المواجهة السابقة حيث كان قريبا من العودة قبل مباراة زد لكن الجهاز الفني فضل منحه وقتا اضافيا لتفادي اي انتكاسة ومشاركته في المران الجماعي ستحسم مدى امكانية الدفع به اساسيا

في المقابل تأكد غياب ياسين مرعي الذي يعاني من تمزق جزئي في العضلة الضامة وهي اصابة تحتاج الى فترة تأهيل اطول ما يعني خروجه من حسابات هذه الجولة بشكل رسمي

اما محمد شكري فلا تزال فرص لحاقه بالمباراة قائمة لكنها مرتبطة بنتيجة الفحص الطبي النهائي حيث سيخضع لاختبار قبل المران الاخير لتحديد مدى جاهزيته

دفعة معنوية بعودة الثنائي الهجومي

شهدت التدريبات الاخيرة عودة كل من احمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه للمشاركة بصورة طبيعية بعد تعافيهما من الاصابات العضلية التي لحقت بهما سابقا وشارك الثنائي في لقاء زد الاخير ويمثلان اضافة هجومية مهمة للفريق خاصة في ظل الحاجة الى تنويع الحلول امام مرمى المنافسين

ويمنح وجود زيزو وتريزيجيه الجهاز الفني مرونة اكبر في اختيار التشكيل سواء بالاعتماد على السرعة في الاطراف او اللعب بثنائي خلف المهاجم الصريح

مواجهة لا تخلو من الصعوبة

رغم الفوارق التاريخية بين الفريقين فان مواجهات الاهلي والمقاولون غالبا ما تحمل طابعا تنافسيا خاصا خصوصا على ملعب الجبل الاخضر حيث يسعى المقاولون لتحسين موقعه في جدول الترتيب ولن يكون صيدا سهلا اذا نجح في فرض ايقاعه الدفاعي والاعتماد على المرتدات

ويدرك الاهلي ان اي تعثر جديد قد يعقد حساباته في الصراع على القمة لذلك تبدو المباراة اختبارا حقيقيا لقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط واستعادة الشخصية المعتادة في مثل هذه المواجهات مع طموح واضح لتصحيح المسار وتوجيه رسالة قوية لمنافسيه بانه لا يزال طرفا رئيسيا في سباق اللقب وان تعثر الجولة الماضية كان مجرد محطة عابرة في مشوار طويل نحو منصة التتويج