خالد الغندور: تصدر الزمالك للدوري يثبت إن الإصرار أهم من دفتر الشيكات

أشاد الإعلامي خالد الغندور بتاريخ نادي الزمالك وتصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها.

و كتب الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حد فاكر تشكيل الزمالك في نهائي القرن تخيل التشكيل كان قوي لدرجة ايه، لدرجة إن إمام عاشور نجم النجوم دلوقت ما كانش أساسي، لا دا ما كانش في القايمة أساسا بتاعة الماتش .

و أضاف: تخيل أكتر معايا الزمالك خلال كام شهر بعد النهائي ما بقاش عنده

أبو جبل، محمود علاء، عبد الشافي، طارق حامد، إمام عاشور، فرجاني ساسي، زيزو، أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، شيكابالا.. من يومها والأزمات نازلة زي المطرة على الزمالك يجيب مدرب أجنبي كويس يتخطف على الخليج، يظهر عنده نجم والجمهور يرتبط بيه

يتخطف ويروح للمنافس

أزمات مالية بالجملة

إيقافات قيد مالهاش عدد ولا حصر.

و تابع :حتى المجلس الجديد لما حاول يشم نفسه ويعمل مشروع جديد أرض أكتوبر اتسحبت وخساير النادي بالمليارات كان طبيعي جدا جدا إن الزمالك يقع

بس من امتى والزمالك بيعمل الطبيعي؟!!!

الزمالك فكرة

الزمالك زي البحر وزي الفن وزي الموسيقى وزي بكره الزمالك حلم وتاريخ من الإخلاص النادر بينه وبين جمهوره

خد اللاعبين النجوم

عادي.. هيعمل غيرهم

خد أرض النادي وفلوسه

عادي جدا .. قلب الجمهور هيعوض أي نقص، لأن مفيش أزمة مهما كانت جبارة تقدر تشيل عشق الخطين الحمر والتيشيرت الأبيض من القلوب.

و أشار : محدش هيقدر يمنع السحر.. الإكسير اللي حمادة امام سلمه لحسن شحاتة، وحسن سلمه لجمال عبد الحميد وجمال سلمه لأيمن منصور وأيمن بيسلمه لعبد الحليم علي والعندليب بيسلمه لشيكابالا وشيكا بيسلمه لجيل أحمد فتوح وبيزيرا ومحمد السيد ومحمد شحاتة الجمهور مؤمن باسم الزمالك وقيمته وتاريخه الجمهور عارف ان حب الزمالك زي حب الشعرا لكل مستحيل النهاردة أشبال وشباب عارفين قيمة تيشيرت العمر يا أبيض.

و أختتم : الزمالك لما بيتصدر الدوري النهاردة

بيثب ان الرياضة فكرة

بيثب إن الإصرار أهم من دفتر الشيكات بيثبت إن الجمهور لما يؤمن بشاب عنده ١٨ بيحوله لوحش

وأظن نموذج محمد ابراهيم مش بعيد، أنت ممكن تاخد نجوم الفريق وممكن تطفش مدربين ناجحين وممكن تسحب أرض النادي وممكن تحجز على أرصدة النادي

بس مش ممكن تمنع الجمهور من تصديق الحلم من حماية التاريخ من إنهم يحطوا شعار الزمالك في قلوبهم وعلى راسهم محدش يقدر يمنع ولاد النادي زي معتمد وولاده من الحلم والتصميم والعزيمة والنجاح، الزمالك هيفضل فكرة هيفضل قصيدة هيفضل قصة حب ملحمية تلهم النفوس الزمالك دايما بيثبت إنه فيه حاجات في الدنيا أهم من الفلوس.