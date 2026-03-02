قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني: إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا
نتنياهو ورئيس الموساد يتفقدان موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش
بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
رياضة

خالد الغندور: تصدر الزمالك للدوري يثبت إن الإصرار أهم من دفتر الشيكات

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي خالد الغندور بتاريخ نادي الزمالك وتصدره لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في ظل الظروف الصعبه التي يمر بها.

و كتب الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حد فاكر تشكيل الزمالك في نهائي القرن تخيل التشكيل كان قوي لدرجة ايه، لدرجة إن إمام عاشور نجم النجوم دلوقت ما كانش أساسي، لا دا ما كانش في القايمة أساسا بتاعة الماتش .

و أضاف: تخيل أكتر معايا الزمالك خلال كام شهر بعد النهائي ما بقاش عنده
أبو جبل، محمود علاء، عبد الشافي، طارق حامد، إمام عاشور، فرجاني ساسي، زيزو، أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، شيكابالا.. من يومها والأزمات نازلة زي المطرة على الزمالك يجيب مدرب أجنبي كويس يتخطف على الخليج، يظهر عنده نجم والجمهور يرتبط بيه
يتخطف ويروح للمنافس
أزمات مالية بالجملة
إيقافات قيد مالهاش عدد ولا حصر.

و تابع :حتى المجلس الجديد لما حاول يشم نفسه ويعمل مشروع جديد أرض أكتوبر اتسحبت وخساير النادي بالمليارات كان طبيعي جدا جدا إن الزمالك يقع 
بس من امتى والزمالك بيعمل الطبيعي؟!!!
الزمالك فكرة
الزمالك زي البحر وزي الفن وزي الموسيقى وزي بكره الزمالك حلم وتاريخ من الإخلاص النادر بينه وبين جمهوره
خد اللاعبين النجوم 
عادي.. هيعمل غيرهم
خد أرض النادي وفلوسه 
عادي جدا .. قلب الجمهور هيعوض أي نقص، لأن مفيش أزمة مهما كانت جبارة تقدر تشيل عشق الخطين الحمر والتيشيرت الأبيض من القلوب.

و أشار : محدش هيقدر يمنع السحر.. الإكسير اللي حمادة امام سلمه لحسن شحاتة، وحسن سلمه لجمال عبد الحميد وجمال سلمه لأيمن منصور وأيمن بيسلمه لعبد الحليم علي والعندليب بيسلمه لشيكابالا وشيكا بيسلمه لجيل أحمد فتوح وبيزيرا ومحمد السيد ومحمد شحاتة الجمهور مؤمن باسم الزمالك وقيمته وتاريخه الجمهور عارف ان حب الزمالك زي حب الشعرا لكل مستحيل النهاردة أشبال وشباب عارفين قيمة تيشيرت العمر يا أبيض.

و أختتم : الزمالك لما بيتصدر الدوري النهاردة
بيثب ان الرياضة فكرة
بيثب إن الإصرار أهم من دفتر الشيكات بيثبت إن الجمهور لما يؤمن بشاب عنده ١٨ بيحوله لوحش 
وأظن نموذج محمد ابراهيم مش بعيد، أنت ممكن تاخد نجوم الفريق وممكن تطفش مدربين ناجحين وممكن تسحب أرض النادي وممكن تحجز على أرصدة النادي
بس مش ممكن تمنع الجمهور من تصديق الحلم من حماية التاريخ من إنهم يحطوا شعار الزمالك في قلوبهم وعلى راسهم محدش يقدر يمنع ولاد النادي زي معتمد وولاده من الحلم والتصميم والعزيمة والنجاح، الزمالك هيفضل فكرة هيفضل قصيدة هيفضل قصة حب ملحمية تلهم النفوس الزمالك دايما بيثبت إنه فيه حاجات في الدنيا أهم من الفلوس.

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

دكان المصري

بعد 90 عامًا من العمل.. "دكان المصري" في تحت الربع يواصل بيع الأدوات التراثية

حسن عبد الحميد

لوامة ومطمئنة .. أنواع النفس كما جاءت في القرآن الكريم .. فيديو

الشيخ حسن عبد الحميد

سؤال اليوم الـ12 من مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد في رمضان| فيديو

بالصور

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

