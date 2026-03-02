قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
شراكة استراتيجية بين الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم اتخاذ القرار الاقتصادي في القطاع الطبي، شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عين شمس

وقع المذكرة نيابة عن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة رشا السيد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الصحة والسكان فيما وقع نيابة عن رئيس جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بالجامعة.

وأكد ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ان الاتفاقية تأتي في إطار سعي الدولة لتنفيذ منظومة رعاية صحية متكاملة واضاف أن هذا التعاون سيتم في إطار مؤسسي يضمن تبادل الخبرات

و أضاف أن تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية هو "الضمانة الحقيقية" لاستدامة التطوير في القطاع الطبي، مؤكداً التزام الجامعة بتوفير كافة الدعم الفني والبحثي لإنجاح هذه الشراكة وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا الشرقاوي أن المذكرة تمثل حلقة وصل هامة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، خاصة في مجالات تقييم تسعير الخدمات الصحية ودراسة الآثار الاقتصادية للخدمات الوقائية وغيرها من المجالات التي شملتها مذكرة التعاون.

وصرح الأستاذ الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة، أن الجامعة تسخر إمكانياتها الأكاديمية والاستشارية لدعم جهود وزارة الصحة في تقييم السوق ودراسات الحوكمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.

حضر توقيع البروتوكول ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ا.د أماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث

يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تضع الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، من خلال دمج البحث العلمي في صياغة السياسات العامة للدولة.

دعم اتخاذ القرار رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

