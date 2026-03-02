"القاهرة الأهلية": لن نتهاون في مواجهة أي خروج على القيم والتقاليد الجامعية

في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على إعلاء قيم الشفافية والانضباط، وحماية مصداقية العملية التعليمية، وترسيخ بيئة تنافسية عادلة بين الطلاب، أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة عن ضبط عدد من وقائع الغش ببعض الكليات والبرامج أثناء امتحانات الفصل الدراسي السابق، ومن بينها واقعة تبادل الإجابات عبر وسائل التواصل، إلى جانب وقائع فردية تنوعت بين استخدام التكنولوجيا الحديثة أو الأساليب التقليدية المعتادة.

وأكد رئيس الجامعة أنه عقب الانتهاء من التحقيقات اللازمة وثبوت المخالفات، تم تطبيق القوانين واللوائح الجامعية بكل حزم وعدالة، حيث تنوعت الجزاءات التأديبية بين إلغاء امتحان المادة محل الواقعة واعتبار الطالب راسبًا فيها، وإلغاء امتحان المادة والمادة التالية عليها، فضلًا عن إحالة عدد من الطلاب إلى مجالس التأديب المختصة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع جزاءات مختلفة بحق عدد من الطلاب، ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر: طالب بالفرقة الاولى بكلية الهندسة واعتباره راسباً في المادة محل الواقعة، وطالب بالفرقة الاولي بكلية القانون واعتباره راسباً في المادة محل الواقعة والمادة التالية عليها، مع إحالة 12 طالبا لمجلس تأديب الطلاب الابتدائي من كليات مختلفة.

وشددت جامعة القاهرة الأهلية على أنها لن تتهاون في مواجهة أي خروج على القيم والتقاليد والأعراف الجامعية، وأن تطبيق القواعد واللوائح يمثل ركيزة أساسية لحماية مصداقية العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن الالتزام بهذه القيم مسئولية مشتركة تعكس وعي الطالب وانتماءه لمؤسسته الجامعية.