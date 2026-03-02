قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ديني

دعاء المطر مستجاب.. ملاذ المؤمن في ليالي الشتاء الباردة

دعاء المطر
دعاء المطر
عبد الرحمن محمد

دعاء المطر مستجاب.. تتعرض مصر لتقلبات جوية خلال هذه الأيام وصاحبها سقوط الأمطار ، و تكتسي السماء بالغيوم لتبدأ حبات المطر في الهطول لتغسل وجه الأرض والشوارع. 

وفي هذه اللحظات التي تجمع بين برودة الطقس ودفء الإيمان، يجد المسلم نفسه مدفوعاً نحو السماء، مستغلاً تلك "الساعات المستجابة" التي يفتح الله فيها أبواب رحمته.

 فالمطر ليس مجرد ظاهرة طبيعية تروي الزرع، بل هو رسالة ربانية بالخير والرزق، وفرصة ذهبية لكل من له حاجة أو دعوة يرجو تحقيقها. 

دعاء المطر المأثورة
تعتبر لحظة نزول المطر من أوقات "الاستجابة" التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها، ومن أجمل ما يقال:
 اللهم صيباً نافعاً: وهو الدعاء النبوي الأشهر عند بداية نزول المطر.
 اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق.
 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
 اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.
 اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.
اللهم اغفر لي واعف عني وعافني واهدني إلى صراطك المستقيم.
 اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.
اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل.
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.
 اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي.

دعاء المطر للرزق والبركة 
لأن المطر هو عنوان الرزق، يفضل الكثيرون تخصيص هذا الوقت لسؤال الله السعة في الدنيا والآخرة:
 اللَّهمَّ إنِّي أَعوذ بك مِن الفَقرِ والقِلَّةِ والذِّلَّةِ.
 اللهم إني أَعوذُ بك أنْ أَظلِمَ أو أُظلَمَ.
 اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
 اللهم إني أسألك إيماناً دائماً، وقلباً خاشعاً، وعلماً نافعاً، ويقيناً صادقاً، وديناً قيماً.
 اللهم إني أسألك العافية من كل بلية.
اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس.
 اللهم إني أسألك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات.
 اللهم إني أسألك أن ترفعني عندك أعلى الدرجات.
اللهم إني أسألك أن تبلغني أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
 اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه.
 اللهم إنا تحصنا بك بحق لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلنا عليك، أسألك اللهم أن تدفع عنا الشر كله وتحفظنا أينما كنا.

سنة نبوية مهجورة عند نزول المطر 

 يُستحب للمسلم عند نزول المطر أن يُصيب المطرُ شيئاً من بدنه أو ثيابه، اقتداءً بسنة النبي ﷺ الذي كان "يحسر ثوبه" ليصيبه المطر، قائلاً: "لأنه حديث عهد بربه".
 

