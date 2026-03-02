بعد انتشارها مؤخرا.. ما سبب ظهور الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم؟

أصبح مشهد الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم “ظاهرة لافتة” خلال السنوات الأخيرة؛ بعدما ظهر عدد كبير من اللاعبين وهم يثقبون جواربهم من الخلف قبل خوض المباريات.

وتحولت هذه العادة - التي بدت غريبة في البداية - إلى سلوك شائع بين نجوم اللعبة، وأثارت تساؤلات حول أسبابها الحقيقية؟، وما إذا كانت مجرد موضة أم لها فوائد بدنية ملموسة؟.

سبب تقطيع جوارب اللاعبين

اللاعبون يؤكدون أن الهدف الأساسي من تمزيق الجوارب؛ يتمثل في تقليل الضغط على عضلات الساق، خاصة عضلة السمانة، إذ أن الجوارب الحديثة تكون ضيقة للغاية، ومصممة لتثبيت واقي الساق بإحكام، وهذا الضيق قد يؤدي إلى شعور بعدم الراحة، أو حتى إلى تقلصات عضلية في أثناء اللعب؛ وهو ما يدفع البعض إلى إحداث ثقوب صغيرة تسمح بمرونة أكبر وتخفيف الضغط.

ومن بين أبرز من ساهموا في انتشار هذه الظاهرة؛ نجوم كبار مثل “جود بيلينجهام” و"بوكايو ساكا"، حيث شوهدا أكثر من مرة وهما يخوضان المباريات بجوارب مثقوبة؛ الأمر الذي جعل العديد من اللاعبين الشباب يقلدونهما، سواء بدافع الراحة، أو لمجرد اتباع أحدث الاتجاهات داخل المستطيل الأخضر.

ويرى بعض المختصين في علوم الرياضة، أن هذه الثقوب “قد تساعد فعلاً على تحسين الدورة الدموية، وتقليل الشعور بالشد العضلي”، خاصة لدى اللاعبين الذين يمتلكون عضلات ساق كبيرة.

وبالرغم من ذلك، لا يوجد إجماع علمي حاسم يؤكد أن تمزيق الجوارب يمنح أفضلية بدنية حقيقية؛ إذ يشير خبراء آخرون إلى أن الحل الأمثل يكمن في تصميم جوارب أكثر مرونة بدلاً من إتلافها.

ما موقف لوائح كرة القدم؟

لوائح كرة القدم لا تمنع هذا السلوك؛ طالما لا يؤثر على سلامة اللاعب، أو يخالف قواعد الزي الرسمي للفريق، وهو ما سمح باستمرار الظاهرة دون عوائق تنظيمية.

وتنص المادة الرابعة من قانون كرة القدم (معدات اللاعبين) على أنه: يجب على اللاعبين ارتداء الجوارب، لكنه لم يتطرق إذا كانت تحتوي على ثقوب أم لا، فالمهم أن يغطي الجورب واقي الساقين وأن يكون مرفوعا وليس مسدلا كما كان يفعل اللاعبون في السابق.

ومع مرور الوقت، أصبحت هذه الممارسة جزءًا من الثقافة الحديثة داخل الملاعب، تعكس مزيجًا من البحث عن الراحة الجسدية والتأثيرات النفسية المرتبطة بالثقة والاعتياد.

جدير بالذكر أن أوائل لاعبي كرة القدم الذين تم رصدهم وهم يلعبون بجوارب ممزقة، كان الظهير الأيمن السابق لمنتخب إنجلترا “داني روز” خلال كأس العالم 2018 في روسيا.