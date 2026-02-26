نهاية العالم.. حكاية أغبى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم

شهد الدوري الإسباني أغرب واقعة في تاريخ كرة القدم بعدما أنهي كارلوس روا حارس مرمي فريق مايوركا ومنتخب الأرجنتين مسيرته الكروية.

بدأت حكاية الحارس الأرجنتيني في عام 1999 عندما كان كارلوس روا حارس مرمي فريق مايوركا الإسباني ومنتخب الأرجنتين أحد أفضل حراس المرمى في العالم وكان رقم واحد في الأرجنتين.

الحارس الأرجنتيني كان متميز جدا لدرجة أن السير أليكس فيرجسون المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد آنذاك أراد أن يوقع معه كبديل لبيتر شمايكل.

لكن بسبب حماقته رفض العرض والانتقال الي صفوف المان يونايتد والدوري الإنجليزي وقرر الاعتزال بأغرب طريقة ممكنة.

كان ناديه مايوركا الإسباني على وشك أن يلعب تصفيات دوري أبطال أوروبا لموسم 1999-2000 لكن كارلوس روا اختفى ولم يجده أحد.

وتبين فيما بعد أن كارلوس روا حارس نادي مايوركا الإسباني ومنتخب الارجنتين انضم إلى مجموعة كانت تعتقد أن العالم سينتهي في عام 2000 وأخذ عائلته إلى قرية نائية في جبال الأرجنتين استعدادا لنهاية العالم.

وعندما جاء عام 2000 ولم يحدث شيء قرر العودة إلى كرة القدم لكنه فقد مكانه في الفريق بعد تراجع مستواه بشكل كبير مما أجبره على الاعتزال في عام 2003.

قرار كارلوس روا بالابتعاد عن الكرة في أوج عطائه يُعتبر واحدًا من أكثر القرارات غرابة في تاريخ كرة القدم، مما جعله يذكر في الأوساط الرياضية كواحد من أغبى الحراس الذين أضاعوا مستقبلهم بأيديهم.