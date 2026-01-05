قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صدى البلد يكشف بالمستندات تحرك محافظة بورسعيد لمجابهة الكلاب الضالة و تجاهل هيئة البيطريين

صدى البلد تكشف بالمستندات تحرك محافظة بورسعيد لمجابهة الكلاب الضالة و تجاهل هيئة البيطرين | مستندات
صدى البلد تكشف بالمستندات تحرك محافظة بورسعيد لمجابهة الكلاب الضالة و تجاهل هيئة البيطرين | مستندات
محمد الغزاوى

نجح صدى البلد فى الحصول على صورة ضوئية توضح اتخاذ محافظة بورسعيد فى أغسطس 2025 الإجراءات اللازمة لمجابهة انتشار الكلاب الضالة بشوارع المحافظة بشكل يشكل خطورة على حياة المواطنين وسط تجاهل من الهيئة العامة للبيطريين رغم اعتراف الأخيرة بسوء الحالة . 

وحصل صدى البلد على صورة كتاب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيطريين د حامد الاقنص فى 4 أغسطس 2025 بارسال مستشارة محافظ بورسعيد للثروة الحيوانية و الداجنة فى ذلك التوقيت الي رئيس الهيئة فى 7 أغسطس 2025 للتنسيق و مناقشة الإجراءات اللازمة لإنشاء محافظة بورسعيد 2 مأوى للكلاب الضالة على نفقة المحافظة و التى رصدت 5 مليون جنيه لها نظرا للحالة الملحة لذلك . 

وطالبة محافظ بورسعيد هيئة البيطريين فى مذكرة ملحقة بالتحرك العاجل و إعداد دراسة وتوفير بيانات بأعداد الكلاب التى يمكن وضعها فى مراكز الإيواء مع الأخذ فى الاعتبار توافر نسب الكلاب التى تحافظ على التوازن البيئى وكذا المساحة المخصصة لكل كلب داخل مراكز الإيواء للاعاشة و المبيت و العزل الحيواني للمرضى 

صدى البلد تكشف بالمستندات تحرك محافظة بورسعيد  لمجابهة الكلاب الضالة و تجاهل هيئة البيطرين 

كما طالبت محافظة بورسعيد فى كتاب المحافظ حصر إعداد الكلاب الجوالة فى مدينتي بورسعيد وبورفؤاد لتحديد مساحتي الارض المطلوبة لانشاء المأوى وتحديد نسب المباني المطلوبة للتمكن من تحديد مساحة الارض الكلية.

وعلمت صدى البلد ان رئيس هيئة البيطريين رفضت لقاء مستشارة محافظ بورسعيد فى الموعد المحدد سلفا دون ابداء اي اسباب مما آثار غضب محافظ بورسعيد باعتبار ان مستشاريه يمثلوه شخصيا وتم تصعيد الأمر لمساعد وزير الزراعة فى ذلك التوقيت 

وعقب التصعيد ارسلت الهيئة العامة للبيطريين خطاب فى 13 أغسطس 2025 مفاده اعتراف الهيئة بالحالة الملحة و احتياجات بورسعيد لمجابهة انتشار الكلاب الضالة بشوارع المحافظة 

واوضحت هيئة البيطريين فى كتابها الذي حصلت صدى البلد على صورة منه انها سترسل فريق طبي بيطرى يقيم على نفقة محافظة بورسعيد لإنهاء أعمال الحصر للكلاب بالتعاون مع بيطريين بورسعيد وكذا ارسال فريق الدعم الفني بالهيئة لمعاينة مواقع الارض والسيارات التى سيتم تجهيزها لاصطياد الكلاب 

وتضمن الخطاب ارسال فريق من  الهيئة لتدريب عدد من الأطباء و العاملين بالأحياء على اصطياد الكلاب و التعامل معهم مع ارسال الهيئة 1000 جرعة مصل من لقاح مرضية السعار بالمجان لاستخدامها فى تحصين الكلاب الضالة 

وكشفت صدى البلد ان الهيئة منذ ارسال الخطاب الي محافظ بورسعيد ردا على خطابه كل ما اتخذته من إجراءات هو اصدار قرار بأنها عمل مديرة الطب البيطرى فى بورسعيد ونقلها إلى موقع اخر من مواقع الهيئة خارج بورسعيد للتخلص من وجودها كمستشار لمحافظ بورسعيد . 

جاء قرار نقل مديرة الطب البيطرى بعد الحاهها على تنفيذ كتاب الهيئة بشأن مأوى الكلاب من أغسطس وحتى أكتوبر 2025 موعد نقلها لتوقف هيئة البيطريين تتفيذ كتابها مع تصاعد حالة الغضب بين سكان المحافظة من ازدياد إعداد الكلاب و تعرض المواطنين بمختلف أعمارهم للخطر 

وتستمر محافظة بورسعيد فى مطالبتها لهيئة البيطريين بوزارة الزراعة بالتدخل لسرعة انشاء مأوى الكلاب دون جدوى حتى وقوع حادث وفاة المسن وعقبها عقر القس متحدث الكنيسة الرسمي فلم يجد محافظ بورسعيد حل سوى الأعلان الفورى عن تخصيص قطعتين الارض و البحث عن حلول لانشاءهما دون الحاجه الي هيئة البيطريين لكسر حدة غضب المواطنين.  

وبالرغم من  وقوع الحادثين علمت صدى البلد ان هيئة البيطريين لم تحرك ساكنا وفق ما كشفت عنه محافظة بورسعيد فجاء قرار المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد بجلسته الأخيرة للتصديق على تخصيص الارض و العمل على سرعة بناتهم وتوفير مبلغ مالي 5 مليون جنيه للانشاءات و اتخاذ إجراءات تحويل سيارتين لاصطياد الكلاب .

ليشهد محافظة بورسعيد واقعة عقر الطفل ادم محمد مصطفي البالغ من العمر 10 سنوات والتهام الكلب الضالة جزء من لحماية ساعده الأيسر بشكل أعاد للشارع غضبته المختلط بالخوف 

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم توفير ضعف الامصال التى ارسلتها الهيئة للتمكن من تلقيح أكبر عدد من الكلاب بجانب توفير جرعات اخرى عن طريق المشاركة المجتمعية .

ويتضح ان عقر الطفل أدم هو استمرار لمسلسل خطر الكلاب الضالة بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل، ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، واصرار هيئة البيطريين على عدم التحرك فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد هيئة البيطريين الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي

هيئة الاستيطان: الاحتلال أصدر 991 إخطار هدم مباني خلال العام الماضي

صورة أرشيفية

تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.. تفاصيل

صورة أرشيفية

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد