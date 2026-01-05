صدى البلد يكشف بالمستندات تحرك محافظة بورسعيد لمجابهة الكلاب الضالة و تجاهل هيئة البيطريين

نجح صدى البلد فى الحصول على صورة ضوئية توضح اتخاذ محافظة بورسعيد فى أغسطس 2025 الإجراءات اللازمة لمجابهة انتشار الكلاب الضالة بشوارع المحافظة بشكل يشكل خطورة على حياة المواطنين وسط تجاهل من الهيئة العامة للبيطريين رغم اعتراف الأخيرة بسوء الحالة .

وحصل صدى البلد على صورة كتاب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيطريين د حامد الاقنص فى 4 أغسطس 2025 بارسال مستشارة محافظ بورسعيد للثروة الحيوانية و الداجنة فى ذلك التوقيت الي رئيس الهيئة فى 7 أغسطس 2025 للتنسيق و مناقشة الإجراءات اللازمة لإنشاء محافظة بورسعيد 2 مأوى للكلاب الضالة على نفقة المحافظة و التى رصدت 5 مليون جنيه لها نظرا للحالة الملحة لذلك .

وطالبة محافظ بورسعيد هيئة البيطريين فى مذكرة ملحقة بالتحرك العاجل و إعداد دراسة وتوفير بيانات بأعداد الكلاب التى يمكن وضعها فى مراكز الإيواء مع الأخذ فى الاعتبار توافر نسب الكلاب التى تحافظ على التوازن البيئى وكذا المساحة المخصصة لكل كلب داخل مراكز الإيواء للاعاشة و المبيت و العزل الحيواني للمرضى

كما طالبت محافظة بورسعيد فى كتاب المحافظ حصر إعداد الكلاب الجوالة فى مدينتي بورسعيد وبورفؤاد لتحديد مساحتي الارض المطلوبة لانشاء المأوى وتحديد نسب المباني المطلوبة للتمكن من تحديد مساحة الارض الكلية.

وعلمت صدى البلد ان رئيس هيئة البيطريين رفضت لقاء مستشارة محافظ بورسعيد فى الموعد المحدد سلفا دون ابداء اي اسباب مما آثار غضب محافظ بورسعيد باعتبار ان مستشاريه يمثلوه شخصيا وتم تصعيد الأمر لمساعد وزير الزراعة فى ذلك التوقيت

وعقب التصعيد ارسلت الهيئة العامة للبيطريين خطاب فى 13 أغسطس 2025 مفاده اعتراف الهيئة بالحالة الملحة و احتياجات بورسعيد لمجابهة انتشار الكلاب الضالة بشوارع المحافظة

واوضحت هيئة البيطريين فى كتابها الذي حصلت صدى البلد على صورة منه انها سترسل فريق طبي بيطرى يقيم على نفقة محافظة بورسعيد لإنهاء أعمال الحصر للكلاب بالتعاون مع بيطريين بورسعيد وكذا ارسال فريق الدعم الفني بالهيئة لمعاينة مواقع الارض والسيارات التى سيتم تجهيزها لاصطياد الكلاب

وتضمن الخطاب ارسال فريق من الهيئة لتدريب عدد من الأطباء و العاملين بالأحياء على اصطياد الكلاب و التعامل معهم مع ارسال الهيئة 1000 جرعة مصل من لقاح مرضية السعار بالمجان لاستخدامها فى تحصين الكلاب الضالة

وكشفت صدى البلد ان الهيئة منذ ارسال الخطاب الي محافظ بورسعيد ردا على خطابه كل ما اتخذته من إجراءات هو اصدار قرار بأنها عمل مديرة الطب البيطرى فى بورسعيد ونقلها إلى موقع اخر من مواقع الهيئة خارج بورسعيد للتخلص من وجودها كمستشار لمحافظ بورسعيد .

جاء قرار نقل مديرة الطب البيطرى بعد الحاهها على تنفيذ كتاب الهيئة بشأن مأوى الكلاب من أغسطس وحتى أكتوبر 2025 موعد نقلها لتوقف هيئة البيطريين تتفيذ كتابها مع تصاعد حالة الغضب بين سكان المحافظة من ازدياد إعداد الكلاب و تعرض المواطنين بمختلف أعمارهم للخطر

وتستمر محافظة بورسعيد فى مطالبتها لهيئة البيطريين بوزارة الزراعة بالتدخل لسرعة انشاء مأوى الكلاب دون جدوى حتى وقوع حادث وفاة المسن وعقبها عقر القس متحدث الكنيسة الرسمي فلم يجد محافظ بورسعيد حل سوى الأعلان الفورى عن تخصيص قطعتين الارض و البحث عن حلول لانشاءهما دون الحاجه الي هيئة البيطريين لكسر حدة غضب المواطنين.

وبالرغم من وقوع الحادثين علمت صدى البلد ان هيئة البيطريين لم تحرك ساكنا وفق ما كشفت عنه محافظة بورسعيد فجاء قرار المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد بجلسته الأخيرة للتصديق على تخصيص الارض و العمل على سرعة بناتهم وتوفير مبلغ مالي 5 مليون جنيه للانشاءات و اتخاذ إجراءات تحويل سيارتين لاصطياد الكلاب .

ليشهد محافظة بورسعيد واقعة عقر الطفل ادم محمد مصطفي البالغ من العمر 10 سنوات والتهام الكلب الضالة جزء من لحماية ساعده الأيسر بشكل أعاد للشارع غضبته المختلط بالخوف

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم توفير ضعف الامصال التى ارسلتها الهيئة للتمكن من تلقيح أكبر عدد من الكلاب بجانب توفير جرعات اخرى عن طريق المشاركة المجتمعية .

ويتضح ان عقر الطفل أدم هو استمرار لمسلسل خطر الكلاب الضالة بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل، ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، واصرار هيئة البيطريين على عدم التحرك فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.