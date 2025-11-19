قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة مياه جمجرة الجديدة لمتابعة أعمال التطوير

إبراهيم الهواري

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية بمحطة مياه جمجرة الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جاهزية المحطة بعد أعمال التطوير التي شهدتها خلال الفترة الماضية بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.


وخلال جولته، تفقد فودة مراحل التشغيل واطلع على مؤشرات الأداء بالمحطة التي تعمل بطاقة ٧٠٠٠ م³/يوم، كما تابع الأعمال التي تمت ضمن خطة التطوير، والتي شملت إنشاء عدد ٢ بئر عميق، ووحدة معالجة لإزالة الحديد والمنجنيز، بالإضافة إلى إنشاء خزان أرضي بسعة ٨٠٠ م³، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد للخزان العلوي بما يضمن رفع كفاءة عملية ضخ وتوزيع المياه.

استخدام الخلايا الشمسية

كما أشاد رئيس الشركة باستخدام الخلايا الشمسية داخل المحطة لتوفير جزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يُعد خطوة مهمة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل النفقات التشغيلية. وأكد فودة ضرورة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بجميع المحطات والمنشآت التابعة للشركة خلال الفترة المقبلة.
واستمع رئيس الشركة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي المحطة حول الجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الخدمة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية حفاظًا على جودة المياه ووصولها للمواطنين بالكميات المناسبة.
وتخدم محطة مياه جمجرة الجديدة نحو ٣٠ ألف نسمة من سكان قرى جمجرة الجديدة، وكفر الأربعين، وعزبة أبو فرج، مما يجعلها من المحطات الحيوية التي تعوّل عليها الشركة في تحسين مستويات الإمداد المائي بالمنطقة.
وفي ختام جولته، وجّه المهندس محمد إبراهيم فودة العاملين بالمحطة ببذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق، مشيدًا بالجهود المبذولة في أعمال التطوير، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية للمحطات لضمان تقديم خدمة مياه شرب آمنة ومستقرة للمواطنين.

